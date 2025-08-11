Pillado con cocaína y MDMA cerca del recinto ferial de Setenil

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un hombre, vecino de Alcalá del Valle, como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de que fuera sorprendido en los aledaños del recinto ferial de Setenil de las Bodegas en posesión de varias dosis de cocaína y MDMA.

En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que la detención se produjo el pasado viernes 8 de agosto durante la celebración de la feria de Setenil.

Allí, una patrulla de Seguridad Ciudadana se encontraba realizando un servicio de prevención de la delincuencia cuando observó a un grupo de personas junto a un vehículo estacionado en actitud «sospechosa y de nerviosismo» ante la presencia de los agentes.

Los guardias civiles procedieron al registro del vehículo, hallando en un habitáculo al lado del freno de estacionamiento dos envoltorios grandes que contenían cinco dosis de cocaína y cuatro dosis de MDMA preparados para su distribución y consumo.

Por todo ello, fue detenido el propietario del vehículo acusado de un delito contra la salud pública.