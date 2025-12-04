SUCESOS

Pillado a 162 km/h en un tramo limitado a 70 km/h

El conductor, que circulaba por la A-372 entre Arcos y El Bosque, fue detenido por un delito contra la seguridad vial

Macarena García

El conductor de un vehículo ha sido detenido por la Guardia Civil tras ser captado por un cinemómetro instalado en un vehículo oficial circulando a 162 kilómetros por hora en un tramo de velocidad máxima permitida de 70 km/h en la carretera entre Arcos y El Bosque dentro del término municipal de Arcos.

Los hechos, por los que el conductor ha sido acusado de un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, ocurrieron el pasado 2 de noviembre.

Este delito está castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, o con la multa de 12 a 24 meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y que puede llegar hasta los cuatro años.

