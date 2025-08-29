El pequeño pueblo de Cádiz que tiene una playa escondida en plena sierra: un oasis que pocos conocen

Cada vez gana más adeptos. Es un oasis en una zona sin playa natural, una playa artificial escondida en un pueblo de la Sierra de Cádiz.

Se trata del Área Recreativa de Arroyomolinos, conocida como la playita de Zahara, ubicada justo a los pies de la sierra de Monte Prieto, a sólo unos 300 metros de la Cueva del Susto, besando las orillas del pantano de Zahara, en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema.

Se trata de un amplio espacio entre huertas y árboles frutales, con una superficie de 63.362 metros cuadrados, en donde se ha aprovechado el curso del río para crear una pequeña playa artificial y en la que, sobre todo en los meses de estío, se puede disfrutar de la tranquilidad que dicho paraje ofrece.

Este área de recreo dispone de zona de hostelería, un bar y restaurante y un chiringuito justo a pie de la zona de baño. Esta zona de baño cuenta con personal especializado en socorrismo acuático y primeros auxilios.

El agua está tratada y en perfectas condiciones, la temperatura de la misma es ideal para calmar el intenso calor de los meses de verano. Y el aparcamiento es gratuito.

Aún quedan días por delante para disfrutar de este maravilloso espacio, ya que cierra sus puertas el 14 de septiembre.

Más temas:

Pueblo

Cádiz

Zahara