Muere una persona tras la colisión de un camión y un turismo en Arcos

Una persona ha fallecido en la mañana de este miércoles 17 de septiembre al colisionar un camión y un turismo en la carretera CA-6104 en Arcos de la Frontera, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 112 recibió pocos minutos después de las 6.30 horas un aviso en el que se informaba de la colisión frontal entre un turismo y un camión en el kilómetro 2 de la carretera CA-6104.

En la llamada de emergencia se indicaba que podía haber heridos y atrapados en los vehículos debido al accidente.

La sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios médicos desplazados al lugar del accidente han confirmado el fallecimiento de una persona en este suceso.

Según se apunta desde el Consorcio de Bomberos, el conductor del camión salió ileso y el conductor y único ocupante del coche ha perdido la vida.