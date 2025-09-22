Muere el culturista gaditano Jorge Fernández

Ubrique llora este lunes la muerte del culturista local Jorge Fernández. El deportista serrano ha perdido la vida tras no poder superar un episodio cardiaco, según se apunta en Canal Sierra de Cádiz.

Con varias participaciones en campeonatos del mundo, y miembro de la selección española en numerosas ocasiones, era un rostro y un cuerpo conocidos del deporte de la provincia de Cádiz.

Otros medios locales se están haciendo eco de la mala noticia, casos de Radio Comarca Cadena SER o Radio Ubrique.

El equipo de Radio Ubrique ha lamentado «profundamente el fallecimiento de Jorge Fernández Domínguez, a los 42 años de edad». «Sus restos mortales se velan en la sala B del Tanatorio Municipal hasta mañana a las 10:30 horas, momento en que tendrá lugar el sepelio. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos», se añade.

«Durante su carrera logró ser campeón de España en dos ocasiones, subcampeón de Europa, y 4º puesto Mundial además de cosechar otras tantas medallas en diferentes competiciones a nivel nacional e internacional. D. E. P», se apunta desde Radio Comarca Cadena SER.

Muchas muestras de dolor en redes sociales:

-«Qué pena más grande Dios mío. Se nos va una gran persona, este era buena persona de verdad. Jorge, descansa en paz».

-«Amigo mío te vas de repente con toda la vida por delante. Torronteras como me gustaba decirte cuando eras un canijo. Que algún día nos volvamos a ver su primo. D.E.P.».

-«Que pena por Dios... toda la vida por delante y su niña tan pequeña. D.E.P».

-«Descansa en paz Jorge, mucho ánimo y fuerza a la familia».