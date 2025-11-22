Un matrimonio se pierde de ruta por Jimena y son rescatados de madrugada

Un matrimonio ha sido localizado y rescatado en una zona montañosa de de Jimena tras un operativo de búsqueda iniciado la noche del viernes, 21 de noviembre, a las 23.30 horas, por parte del Servicio de Emergencias del 112 Andalucía.

El rescate se llevó a cabo a primera hora de la mañana del sábado, 22 de noviembre, y la pareja fue acompañada hasta su vehículo en buen estado de salud. El rescate se completó a las 6.00 horas, según informaron fuentes del Plan Infoca.

Al recibir el aviso, la sala del 112 coordinó la movilización de efectivos de la Policía, Guardia Civil, Bomberos e Infoca para llevar a cabo la búsqueda de los desaparecidos. El operativo incluyó la participación de un grupo de bomberos forestales y una autobomba del Infoca.

