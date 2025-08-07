No es Marte, ni IA... es un lugar único en la Sierra de Cádiz

«No es Marte, ni IA... es la Sima del Cacao en Villaluenga del Rosario». El alcalde de uno de los municipios con encantos variados de la Sierra de Cádiz ha presumido de uno de los rincones más llamativos de la localidad.

Alfonso Carlos Moscoso González habla de «un rincón mágico donde la naturaleza se supera a sí misma».

«Explorar las 80 simas y cuevas del municipio es adentrarse en un mundo oculto bajo nuestros pies, un paraíso para amantes de la espeleología y la aventura», añade.

Villaluenga se asienta en un paisaje en el que predomina el pasto de las llanuras y los bosques en las zonas más alta de la sierra. Allí se encuentran unas sesenta cuevas con tres de las cuatro simas más importantes de Andalucía: Sima del Cacao, Sima de los Republicanos y Sima de Villaluenga, lo que la convierte en un paraíso para los amantes de la espeleología.

Sima del Cacao

La Sima de Cacao se encuentra situada en la Sierra del Caillo, en pleno corazón del Parque Natural de Grazalema.

La entrada a la Sima de Cacao es un pozo de 80 metros. La verticalidad es absoluta, de forma que puede descenderse sin fraccionar la instalación de cuerda, aunque se suelen realizar para facilitar la subida simultánea de varios espeleólogos.

A 28 metros de profundidad hay una galería descendente y a 45 el gran conducto que lleva a la Sala GIEX. Este pozo es la mayor vertical de la provincia de Cádiz.