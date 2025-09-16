JAZZahara será «punto de encuentro» entre el jazz andaluz y el internacional

El Festival JAZZahara, que se celebrará en Zahara de los Atunes del 31 de octubre al 2 de noviembre, volverá a ser en su sexta edición «un punto de encuentro » entre el jazz andaluz y el internacional.

El Patio de la Palmera (Palacio de las Pilas) de Zahara de los Atunes acogerá tres días de música que propone un recorrido que transita desde el jazz contemporáneo y cosmopolita de Theo Croker o Anggie Obin hasta la innovación flamenca de Juanfe Pérez y la energía fresca de Jessica Pina, ha informado la organización en una nota.

El festival arrancará el viernes 31 de octubre con Triplanetas, un singular trío formado por Daahoud Salim (piano), Bori Albero (contrabajo) y Julián Sánchez (trompeta), que evoca en su música el mar de Alborán y el desierto de Almería. Su propuesta ofrece un jazz contemporáneo con raíces locales y vocación universal.

Tras ellos, el escenario recibirá a Theo Croker, trompetista, compositor y productor estadounidense nominado a los Premios Grammy, que presentará su proyecto 'Dream Manifest', séptimo álbum de estudio desde su debut en 2007.

El sábado 1 de noviembre será el turno de Anggie Obin Quartet. La flautista panameña, formada en la Berklee College of Music y forjada en la escena de Nueva York, traerá un sonido «cosmopolita y fresco», acompañada por Toni Vaquer (piano), Juan Pastor (contrabajo) y Enric Fuster (batería).

Su actuación cederá el protagonismo a lo andaluz con Juanfe Pérez y su proyecto 'Prohibido el Toque'. El bajista onubense, nominado a los Latin Grammy en 2023 por este trabajo discográfico, explora nuevas fronteras para el bajo flamenco, proponiendo un viaje sonoro que «conecta lo tradicional con lo vanguardista», según la organización del festival.

Ya el domingo 2 de noviembre, JAZZahara Petaca Chico bajará el telón de su sexta edición con el concierto de la trompetista y cantante portuguesa Jessica Pina, una de las voces más singulares de la nueva generación del jazz europeo. Su versatilidad la llevaron a formar parte de la gira mundial Madame X de Madonna, que catapultó su carrera. Tras publicar el EP 'Vento Novo' y girar por escenarios de Portugal, España, Europa y Sudáfrica, Pina se ha consolidado como una artista que une jazz, soul y R&B.