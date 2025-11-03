Un herido en Algodonales tras caer mientras practicaba parapente

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un aviso en torno a las 13:40 horas de este lunes para alertar sobre una persona herida tras sufrir una caída mientras practicaba parapente en una zona conocida como Mirador de Levante en el término municipal de Algodonales.

Desde el Centro de Emergencias Sanitarias se ha movilizado un helicóptero, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Centro de Control de Tránsito Aéreo y al de Coordinación y Rescate.

Una vez atendido sobre el terreno, el herido ha sido trasladado al hospital Puerta del Mar en Cádiz sin que se hayan aportado más datos sobre su estado.