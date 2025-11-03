SUCESOS

Un herido en Algodonales tras caer mientras practicaba parapente

La persona ha sido trasladada al hospital Puerta del Mar sin que se conozcan más detalles sobre su estado

Un herido en Algodonales tras caer mientras practicaba parapente
Macarena García

Macarena García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un aviso en torno a las 13:40 horas de este lunes para alertar sobre una persona herida tras sufrir una caída mientras practicaba parapente en una zona conocida como Mirador de Levante en el término municipal de Algodonales.

Desde el Centro de Emergencias Sanitarias se ha movilizado un helicóptero, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Centro de Control de Tránsito Aéreo y al de Coordinación y Rescate.

Una vez atendido sobre el terreno, el herido ha sido trasladado al hospital Puerta del Mar en Cádiz sin que se hayan aportado más datos sobre su estado.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app