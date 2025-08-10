La feria con un tobogán gigante de agua que te espera en este municipio de Cádiz: «Que cada uno traiga su dónut flotador»

La Feria de agosto de Jimena de la Frontera, que se celebra en pocos días, ya calienta motores.

Un año más se podrá disfrutar del famoso tobogán gigante de agua que se instala en la calle Sevilla.

Y vaya por delante una recomendación de los fieles visitantes a esta fiesta local de la provincia de Cádiz: «Que cada uno traiga su dónut flotador».

Y es que Jimena de la Frontera ya tiene todo listo para celebrar su Feria de Agosto 2025, que arrancará el jueves 14 y se prolongará hasta el domingo 17 con una programación cargada de música, actividades acuáticas y eventos para todos los públicos.

Programación completa

La programación ya ha sido presentada por parte del Ayuntamiento. La feria de Agosto comienza el jueves 14 con el Pasacalles y la Presentación de las Delegaciones Infantil y Juvenil. El Pasacalles se hará desde el Ayuntamiento hasta la calle Fuentenueva acompañados de la Banda de Música de Jimena. Tras este recorrido se bajará en carrozas hasta la plaza de la Constitución, donde se procederá al acto de coronación e imposición de bandas de las delegaciones, presentado por Ana Zarza y Andrés Casas.

Son cuatro noches para disfrutar de buen ambiente y buena música. El primer día de feria contamos con el concierto de Álvaro García, la actuación de Angeliyo el Blanco y Dj N3da. Durante los tres días restantes de feria podremos disfrutar del concierto de Mago De Oz, las fiestas temáticas de Buitreo, el grupo musical El Tumbao, del Set original de Alba Dreid, Dj Andy, y el grupo de versiones Long Play.

Durante el día habrá fiestas acuáticas. El viernes será en la piscina municipal, con hinchables y deslizantes. El sábado se instalará el tobogán gigante en la calle Sevilla y habrá arroz popular, y el domingo tendremos las tradicionales competiciones de natación en la piscina municipal.

El domingo será la cena de convivencia en la Plaza de la Constitución, previa reserva.