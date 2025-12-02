«Educación de calidad en entornos saludables»: Mercedes Colombo visita el colegio de Algar tras invertir 141.000 euros

La educación pública en Algar suma un nuevo impulso. La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado el Colegio Público Sierra de Cádiz para comprobar el resultado de las obras ejecutadas en el centro, una intervención de 141.000 euros destinada a mejorar el saneamiento y adecentar las pistas deportivas.

Colombo estuvo acompañada por el alcalde de Algar, José Carlos Sánchez, y por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio. También participaron en la visita el director del CEIP, Manolo Robles, y parte del profesorado.

Durante el recorrido, la delegada destacó que la Junta mantiene una «apuesta firme por una educación de calidad en todas sus vertientes». Recordó que, además de esta última inversión, el colegio ha recibido en los últimos años proyectos finalizados por un importe de 120.488,88 euros, así como 41.291,35 euros en equipamiento entre 2020 y 2025.

Entre ese material se incluyen armarios, ordenadores, recursos de protección frente a la Covid-19, dotación para aulas digitales y elementos de reposición destinados a mejorar el día a día del centro.

Inversión en Algar

Colombo también subrayó la «potente inversión» que la Junta ha puesto en marcha a través del programa de Confort Térmico, un plan orientado a mejorar las condiciones de bienestar y climatización en colegios e institutos. La provincia de Cádiz recibirá casi ocho millones de euros, mientras que la Sierra de Cádiz contará con 848.892,87 euros, de los cuales 5.815,88 euros se han asignado a Algar.

Este programa forma parte de Mejora tu centro, un plan autonómico que destina más de 54 millones de euros para actuar en casi 3.500 centros educativos de toda Andalucía.

«Estas iniciativas refuerzan nuestro compromiso con el bienestar del alumnado y del profesorado, con la eficiencia energética y con la modernización de nuestros centros», afirmó Colombo.

Visita institucional

El alcalde, José Carlos Sánchez, agradeció la presencia de los representantes autonómicos y valoró especialmente la primera visita del delegado territorial de Educación a la localidad. Para Sánchez, la visita evidencia «el compromiso firme de la Junta con la educación y con las instalaciones del colegio público».

El regidor mostró su satisfacción por las actuaciones ejecutadas, que incluyen la adecuación de la pista exterior, la reforma del muro y los trabajos de saneamiento. Además, elogió el trabajo del equipo directivo del centro, «que cada día hace posible que nuestros niños presuman de una excelente educación de calidad».

Finalmente, el alcalde expresó su confianza en seguir contando con el apoyo de la Junta para futuras mejoras en el CEIP Sierra de Cádiz.