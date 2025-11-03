Dos accidentes en la Sierra de Cádiz movilizan a los bomberos en Benaocaz y Algodonales

Los bomberos del Consorcio Provincial de Cádiz han intervenido en dos accidentes de tráfico ocurridos en la Sierra de Cádiz, concretamente en los términos municipales de Benaocaz y Algodonales.

El primer suceso tuvo lugar en la A-2302, kilómetro 12, dentro del término de Benaocaz, donde un vehículo volcó boca abajo dejando atrapada a su conductora, que viajaba sola. Los efectivos del Parque de Ubrique se desplazaron al lugar con tres vehículos —una autobomba urbana ligera (P-30), un vehículo de rescate ligero (S-34) y un vehículo de mando (M-53)— y un total de tres bomberos.

Tras asegurar el vehículo, procedieron a la excarcelación de la víctima, utilizando la tabla espinal para extraerla con seguridad y entregarla a los servicios sanitarios del 061, que la trasladaron en helicóptero al hospital de Ronda. En el operativo colaboró también la Guardia Civil.

Algodonales

El segundo accidente se produjo en la A-384, kilómetro 33, a la altura de Algodonales, donde los bomberos del Parque de Villamartín acudieron con un vehículo de rescate ligero (S-35) y dos efectivos.

A su llegada, el conductor y único ocupante del vehículo se encontraba ya fuera del coche, por lo que los bomberos realizaron labores preventivas y colaboraron con la grúa en la retirada del turismo.

Ambas intervenciones se desarrollaron sin más incidencias reseñables. Los bomberos recuerdan la importancia de extremar la precaución en las carreteras de la Sierra, especialmente en tramos con curvas y cambios de rasante como los de las vías A-2302 y A-384.