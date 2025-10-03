Detenidos en Puerto Serrano con heroína y cocaína en roca de gran pureza

La Guardia Civil de Cádiz, ha detenido a tres personas en la carretera A-384 por un delito de tráfico de drogas. Los Guardias Civiles localizaron a una persona que sospechosa oculta tras unos contenedores, que realizaba labores de vigilancia, a pie de carretera en la A-384 de la localidad de Puerto Serrano. Al verse sorprendido por los agentes, el individuo intentó huir en un vehículo que se encontraba apostado a escasos metros con dos ocupantes en el interior. Los ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, se apearon del vehículo antes de huir para deshacerse de la droga que transportaban arrojándolo a la maleza. Finalmente se procede a la detención de las tres personas por un delito de tráfico de drogas tras incautar 76.58 gr de cocaína, 27.43 gr de heroína y dinero en efectivo de diverso valor.

Los hechos ocurrieron el pasado día 30 alrededor de las 20:00 horas de la tarde cuando los agentes de la unidad de Seguridad Ciudadana de Villamartin se encontraban realizando vigilancias y puntos de verificación en las vías de comunicación de la serranía gaditana en prevención al tráfico de drogas.

Los guardias civiles observaron, en un punto concreto de dicha vía, cómo había una persona que se estaba ocultando tras unos contenedores intentando evitar ser visto por los agentes y que al parecer se encontraba realizando labores de vigilancia o punto de encuentro con otras personas para hacer intercambio de droga.

Esta persona, tras detectar que había sido descubierta, intenta huir en un vehículo que se encontraba apostado a escasos metros con dos ocupantes en el interior, no sin antes, apearse un hombre y una mujer del vehículo y deshacerse de unos paquetes tirándolos por la maleza.

Es entonces cuando los agentes, tras observar esas maniobras sospechosas de estas personas, interceptan al vehículo y sus ocupantes. Acto seguido los guardias civiles localizaron el paquete y que una vez inspeccionados, confirmaron que se trataba de heroína y cocaína en roca de gran pureza.

Por estos hechos se procedió a la detención de tres personas, vecinas de Torre Alháquime, por un delito de tráfico de drogas tras incautar 76.58 gr de cocaína, 27.43 gr de heroína y dinero en efectivo de diverso valor. Destacar que algunos de los detenidos tienen varios antecedentes por los mismos hechos.

Más temas:

Cocaína

Heroína

Drogas