CSIF advierte que Arcos cuenta con una sola patrulla de Policía Local disponible en la mayoría de los turnos

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Arcos ha alertado de la «grave situación que vive la ciudad, al estar con una sola patrulla de Policía Local, en la mayoría de los turnos». De esta manera, CSIF quiere informar a la opinión pública de que, en estas circunstancias, es «prácticamente imposible garantizar la cobertura de todos los servicios que se producen en la localidad».

Aparte del riesgo que supone para la seguridad de la ciudadanía y de los propios agentes de la Policía Local, CSIF advierte que la plantilla se siente «abandona, desprotegida y sobrecargada de trabajo, generando problemas de estrés». Hay situaciones críticas que, con una sola patrulla, no se pueden resolver en condiciones aceptables.

CSIF recuerda que el equipo de Gobierno, desde que tomó posesión, no ha puesto en marcha ningún proceso selectivo para la incorporación de nuevos agentes de Policía Local, por lo que la merma en la plantilla, por las jubilaciones que se están produciendo, es cada vez mayor. De aquí a 2027, se van a jubilar hasta 18 agentes, que suponen casi la mitad del total de los policías locales de Arcos.

Este sindicato ha informado a la actual corporación de la urgencia de poner en marcha una oferta de empleo público cuanto antes, ya que desde que se convoca hasta que se incorporan los nuevos agentes pueden pasar dos años.

Para colmo, la plantilla de la Policía Local ha mostrado su indignación por el interés del Ayuntamiento en crear una nueva plaza de inspector, ignorando las verdaderas necesidades de personal que padece este colectivo. Además, CSIF considera que con la creación de dicha plaza se incumplirían los criterios de proporcionalidad de categorías que rige la actual ley de Policías Locales de Andalucía; es decir, habría un exceso de inspectores en proporción al número de agentes.

Por ello, CSIF exige que los recursos económicos que se quieren destinar a la nueva plaza de inspector, se dediquen a aumentar los efectivos, tanto en categoría de policías como de oficiales, que son quienes prestan servicio en la calle de forma diaria.