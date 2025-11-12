Crisis interna en Aipro: dos concejales de Arcos dejan el partido y se convierten en no adscritos en pleno gobierno de coalición con el PP

Los concejales de Alternativa Independiente Progresistas de Arcos de la Frontera (Aipro), Fran Pérez y Manoli Soto, han anunciado este miércoles su salida del partido debido a «discrepancias internas» con la dirección de la formación política. A partir de ahora, ambos se convierten en concejalas no adscritos en el Ayuntamiento de Arcos (Cádiz), donde, actualmente, gobierna el Partido Popular (PP) en coalición con Aipro, que tiene tres representantes en la corporación municipal.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, los dos concejales, que ocupan delegaciones municipales en el Ayuntamiento, han explicado los motivos que les han llevado a tomar esta decisión, asegurando que seguirán comprometidos con el gobierno local y con su labor en las delegaciones, a pesar de su salida del partido. «Nuestra intención es seguir trabajando por Arcos de la Frontera como hasta ahora hemos estado haciendo», ha manifestado Fran Pérez, quien ha recalcado que la decisión fue «muy dolorosa» y que, tras una reflexión profunda, concluyó que era necesario tomarla para encontrar el camino adecuado.

No estaba «arropado»

Respecto a las razones de su salida, Pérez ha señalado que no se sintió «arropado» por Aipro en algunas decisiones importantes, aunque prefirió no entrar en detalles sobre los desacuerdos específicos. A pesar de ello, ha insistido en que «en ningún momento está en riesgo el gobierno actual», y que ambos concejales seguirán trabajando con la misma dedicación en sus respectivas funciones. «Lo único que cambia es que dejamos de pertenecer a Aipro», explicó Pérez.

La salida de Fran Pérez y Manoli Soto deja a Aipro con un único representante en el gobierno municipal de Arcos, lo que podría alterar la dinámica política de la coalición. Por su parte, Diego Ramírez, secretario de Aipro, ha convocado una rueda de prensa para esta tarde para abordar las circunstancias de la marcha de los dos concejales, quienes hasta ahora formaban parte de la coalición de gobierno con el PP.

En las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023, el PP logró nueve de los 21 concejales del Ayuntamiento de Arcos, y pactó un gobierno con Aipro, que aportaba tres concejales, para alcanzar la mayoría necesaria. El resto de la corporación se completa con ocho ediles del PSOE y uno de IU.