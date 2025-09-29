La cruel muerte de Ambrosio, el vendedor de cupones asesinado con setenta puñaladas

La brutalidad más descarnada pudo cebarse de manera completamente inaudita en la provincia de Cádiz este sábado cuando Ambrosio, un afable cuponero de 61 años, con una alta discapacidad visual y que se había retirado a vivir en la tranquilidad de una casita de Tavizna, recibía setenta puñaladas. Su cadáver fue encontrado con «signos claros de violencia» la madrugada de este sábado en esta pedanía cercana a Benaocaz. La casa se encontraba llena de sangre y el cuerpo sin vida de la víctima estaba cosido a puñaladas. Por todos lados.

La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes y ha abierto una investigación para esclarecer este crimen. Según ha podido saber este periódico aún no hay detenidos pero se continúan de manera intensa con las pesquisas. De momento se ha apuntado a un posible robo pero este extremo está aún por concretar e incluso no se descarta que el responsable de este brutal crimen tuviera algún tipo de inquina personal hacia Ambrosio. Que se conocieran.

Han pasado horas desde el brutal suceso y la conmoción en la Sierra de Cádiz no cesa. El Ayuntamiento de Benaocaz ha manifestado su dolor ante este trágico hallazgo. «Queremos expresar nuestras condolencias y hacer llegar nuestro más sentido pésame a la familia de la víctima y a todos el pueblo de Ubrique de donde era natural», se seña. «Pedimos prudencia para que la investigación pueda esclarecer los hechos lo antes posible». Del mismo modo se han pronunciado muchos vecinos que han trasladado por mensaje la bondad y la buena predisposición de este vendedor que «no hacía mal a nadie» y era «un ejemplo de superación».

La corporación municipal del Ayuntamiento de Ubrique por su parte ha decidido que las banderas municipales ondeen a media asta en señal de duelo. El dolor y el impacto por la violencia de estos hechos mantiene preocupados y consternados a toda la comunidad serrana. La Guardia Civil sigue trabajando para dar con el o los presuntos culpables.