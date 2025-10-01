Bonito gesto en un pueblo de Cádiz: encuentra una cartera con dinero en efectivo y la entrega a la Policía Local

«Entregada una cartera a su propietaria con documentación y dinero en efectivo. Nos volvemos a encontrar con gestos bondadosos de gente con un gran corazón».

La Policía Local de Arcos ha compartido en redes sociales una de esas noticias que generan comentarios amables a diestro y siniestro.

Añade el cuerpo de Seguridad: «Queremos agradecer la acción honrada de la vecina que la encontró y la dejó en nuestras dependencias para entregarla a su dueña».

Y lo dicho, comentarios y más comentarios en la misma dirección: hay gente buena en el mundo.

Destaca una usuaria de la red social Facebook en el escrito de la Policía Local de Arcos, que se ilustra con una imagen de la cartera y el dinero en efectivos que había dentro: «Enhorabuena, todavía quedan personas con buen corazón, que Dios te multiplique lo que acabas de hacer, esas son las gentes que me gustan a mí, las que van honradamente por la vida».

