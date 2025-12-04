Belén Viviente de Espera: fecha, cuándo y dónde empieza

La localidad gaditana de Espera celebrará el día 20 de diciembre su tradicional Belén Viviente. Esta es otra de las citas imprescindibles de la Navidad de la provincia y cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz.

La diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha acompañado a la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, en la presentación de este evento que, como cada año, reunirá en la localidad serrana a cientos de visitantes para disfrutar de las múltiples escenas que representarán los actores y figurantes locales en entornos tan emblemáticos como el Castillo de Fatetar y la ermita del Santísimo Cristo de la Antigua.

Vanesa Beltrán ha animado a la ciudadanía de la provincia a disfrutar de una tradición que «es una seña de identidad, de nuestra cultura y nuestro talento, pero también del trabajo comunitario que hace único al municipio de Espera».

La diputada ha remarcado la importancia de este tipo de eventos que «redundan en el turismo, la creación de empleo y la dinamización económica de la comarca de la Sierra y del conjunto de la provincia».

Particularidades

Por su parte, la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, ha destacado las peculiaridades que hacen único este Belén Viviente, como el escenario natural en que se representa, en el entorno del Castillo de Fatetar o el Molino de los Diezmos, ambos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Será justo el Molino el punto de partida de la recreación, con la salida de María y José buscando hospedaje, en un recorrido que les llevará hasta el Castillo de Fatetar con la llegada de los Reyes Magos de Oriente como punto culminante. La representación del Belén Viviente comenzará a las 15:00 horas.

Tamara Lozano ha explicado que esta celebración, organizada por el propio Ayuntamiento, es posible gracias a la implicación de los vecinos y vecinas de Espera, así como de sus colectivos y hermandades y al apoyo de la Diputación Provincial. Se trata, ha dicho, de una oportunidad para que los visitantes «disfruten del municipio, conozcan su patrimonio y su gente en un día lleno de alegría, convivencia y cultura». Y también, ha recordado, será un magnífico momento para disfrutar de la gastronomía navideña de la localidad, como degustaciones de pestiños, rosquitos o buñuelos.