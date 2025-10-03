El Ayuntamiento de Arcos pide ayuda para reparar el puente de San Miguel

La reparación del puente de San Miguel, una infraestructura de hierro con más de 100 años de Arcos de la Frontera, y que sufrió daños estructurales en diciembre de 2024, tiene un coste aproximado de tres millones de euros, por lo que desde el Ayuntamiento se está gestionando «activamente» la colaboración de distintas instituciones para buscar financiación que sufrague esta cuantía.

El Ayuntamiento de Arcos ya ha mantenido contactos con administraciones superiores, entre ellas la Junta de Andalucía, y que el 8 de octubre tiene prevista una reunión para reforzar esa petición de financiación, con el objetivo de «lograr la implicación de una, dos o tres administraciones para alcanzar los fondos necesarios».

El alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, ha detallado la situación actual y las actuaciones realizadas en este puente de hierro, con daños desde hace casi un año y para el que se ha trabajado «sin descanso» para garantizar la seguridad y evitar el colapso del mismo mediante labores de apuntalamiento.

Actuaciones de emergencia

Desde que ocurrió el suceso, se han llevado a cabo diversas acciones, como la redacción de un informe preliminar que advertía en febrero de este año de la necesidad de apuntalar el puente «de manera urgente» y solicitar la ejecución de obras de emergencia para la consolidación del mismo, unos trabajos que se adjudicaron en marzo por un importe de 100.000 euros.

Ya en junio de este año, tras varias medidas más para garantizar la seguridad de este puente centenario, cerrado al tráfico desde entonces, se trasladó a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz la situación actual, además de solicitar apoyo económico para su rehabilitación, como ha detallado el alcalde.

«No pararemos hasta conseguir que el Puente de San Miguel vuelva a estar en servicio», ha afirmado Miguel Rodríguez, quien ha anunciado una inminente reunión con los vecinos del entorno para explicar las posibles soluciones y pasos a seguir.

El pasado 10 de diciembre «un estruendo» alertó a los vecinos del barrio Bajo de Arcos, donde el Puente de San Miguel, conformado por una estructura metálica, sufrió daños al romperse una de las vigas que sostenía su estructura de hierro. Ante esto, se optó por cerrarse al tráfico este acceso, acordonando su entrada y salida por motivos de seguridad.

