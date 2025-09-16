El alcalde de Arcos se muestra a favor de una comisión de investigación por supuesto «amaño» de oposiciones

El alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, ha asegurado este martes que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento «va a ir en la misma línea» de llevar a cabo una comisión de investigación sobre el supuesto «amaño» de unas oposiciones municipales llevado a cabo por la concejal del PSOE, María José González, cuando era delegada de Hacienda y Personal a cambio presuntamente de votos en las siguientes elecciones locales en 2019.

«El momento oportuno es ahora porque al fin y al cabo una comisión de investigación lo que viene es a esclarecer hechos de forma interna en el ayuntamiento que puedan completar un procedimiento de instrucción en el juzgado«, ha explicado el alcalde en rueda de prensa al hablar sobre si habría que hacer esta comisión antes o después de la resolución judicial.

Cabe recordar que Airpo (Alternativa Independiente Progresistas), partido que gobierna en coalición con el PP en Arcos, anunciaba la semana pasada que solicitaría en el próximo pleno municipal la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Sobre esto, el alcalde ha señalado que «los distintos grupos municipales tendrá que valorar la aceptación o no de la misma», adelantando que el PP en el Ayuntamiento sí está a favor de crear dicha comisión.

«No tiene sentido --esta comisión-- tras una resolución judicial, que puede haber un auto de sobreseimiento, que puede ser perfectamente, o tras una sentencia judicial en el sentido que sea, en tanto que ya se han juzgado los hechos que se estaban estudiando», ha comentado.