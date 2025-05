El servicio Alvia Cádiz-Madrid ha perdido más de 220.000 viajeros en los últimos cinco años

El corredor ferroviario Cádiz-Sevilla-Madrid es uno de los más rentables, sin embargo, la política de Renfe de los últimos años ha dejado esta conexión muy debilitada a pesar de alto índice de viajeros que soporta.

La línea Alvia Cádiz-Madrid logró en 2019 un récord histórico de usuarios con 895.000 viajeros transportados, pero la irrupción de la pandemia acabó con esa tendencia al alza que, de nuevo, empezó a recuperarse en 2022. No obstante, la incidencia nunca ha sido la misma. Los Alvia transportaron en 2024 un total de 671.000 pasajeros y el servicio pasó de contar con cuatro salidas a tener ahora solo tres. Este recorte del servicio ha llevado a los agentes sociales de Cádiz y en especial al PP a pedir explicaciones al Gobierno ante una reducción del número de trenes. En estos momentos, los Alvia con destino Madrid son tres: a las 6.15 horas, a las 13.30 horas y a las 18.10 horas. Renfe ha complementado esos tres servicios utilizando trenes de Media Distancia que obligan a transbordar en la estación sevillana de Santa Justa para conectar con trenes AVE. Una medida que resulta insuficiente para atender la demanda y ofrecer un servicio de calidad.

Ante esta situación cabe preguntarse los motivos que han llevado a esta situación. El alcalde de Cádiz, Bruno García, insistió a finales de 2024 en recuperar el cuarto servicio y un quinto en verano. En el año 2020, con la pandemia, Renfe redujo el número de servicios de trenes en toda España debido al coronavirus. Pero, una vez levantado el estado de alarma, la empresa comenzó, paulatinamente, a recuperar el servicio en todas las ciudades, a excepción de Cádiz.

Recortes

Y es que en 2017, Adif tenía en servicio hasta 6 trenes Alvia de larga distancia que cubrían el servicio y varios tramos horarios, poniendo a disposición una mayor oferta al viajero para desplazarse desde Cádiz a Madrid o viceversa. En 2024, y cuatro años después de la pandemia, la comunicación de viajeros a Cádiz por tren sigue reducida a tres servicios, y tampoco se repuso el refuerzo del quinto en la temporada estival.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha reclamado a Adif, empresa que depende del Gobierno central, que reponga el servicio directo a la ciudad que existía hasta la pandemia, es decir, cuatro trenes destino Madrid y otros cuatro destino a Cádiz, sin necesidad de hacer trasbordo en Sevilla. Para el primer edil, este servicio es fundamental para que la ciudad siga creciendo, ya que permitiría un mayor movimiento empresarial de la ciudad con el resto de España, además de ofertar al turista más oportunidades de poder desplazarse a Cádiz.

Cronología

Los Alvia S-130 entraron en servicio en Cádiz en marzo de 2009 y sustituyeron a los Altaria, tras 16 años de rodaje. El modelo Alvia circula a una velocidad punta de 250 km/h por la línea AVE, mientras que alcanza los 220 km/h en la vía convencional. Una de las novedades de los Alvia cuando entraron en funcionamiento en la línea Cádiz-Madrid fue su funcionalidad. Es decir, ya no necesitaba cambiar la locomotora en la terminal de Majarabique (Sevilla) para adaptarse al nuevo ancho de vía. El Alvia S-130 lleva dos máquinas de autopropulsión en cada extremo que suprime la maniobra de intercambio. No obstante, el paso es obligatorio para realizar el cambio de ejes y adaptarse al ancho de vía entre Sevilla y Madrid. Este es es el sistema que tendrán que utilizar la flota de trenes de las nuevas compañías que quieran llegar desde Sevilla a Cádiz.

Los trenes de bajo coste no podrán llegar a Cádiz hasta que no incorporen el eje desplazable a sus máquinas y vagones

Este punto es clave para ampliar los servicios ferroviarios en la Bahía de Cádiz. La liberalización del corredor ferroviario entre Sevilla y Cádiz, que se llevó a cabo en 2024, permitirá la llegada a la provincia de nuevos servicios de trenes distintos a los de Renfe. Es decir, se abre ahora el abanico de la competencia y también el de los precios de los billetes, además de la ampliación de viajes entre Cádiz-Sevilla-Madrid.

Compañías de bajo coste

Sin embargo, esta oferta que, teóricamente debe estar lista a partir de 2026, no será viable si las compañías de bajo coste o 'low cost' (Avlo, Ouigo y Iryo), interesadas en operar en este corredor no modifican sus flotas. Cabe recordar que el ancho de vía entre Cádiz y Sevilla no es de alta velocidad (AVE) sino de altas prestaciones, lo que significa que los trenes de esas compañías tendrán que incorporar a la plataforma de sus flotas el eje desplazabl para poder adaptarse al trazado entre Cádiz y Sevilla con un eje especial, como lo hacen ahora los Alvia. En la estación de Majarabique, sin parar el convoy, ese mismo eje se va desplazando y acoplando al ancho de la vía Ave para circular por esa vía hasta Madrid.

Adif lanzó en 2024 la segunda fase de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros a través de una oferta de capacidad en tres nuevos corredores: Madrid-Galicia, Madrid-Asturias-Cantabria y Madrid-Cádiz-Huelva que sumarán un máximo de 72 nuevos servicios diarios. Esta liberalización permitirá a medio plazo la llegada a Cádiz de los nuevos trenes 'low cost' de alta velocidad de compañías como Ouigo, Iryo y Avlo.