Seis detenidos e incautadas tres lanchas de alta velocidad con petacas de gasolina en Chipiona y la Bahía de Cádiz

La Guardia Civil de Cádiz, tras varios dispositivos policiales desarrollados en Chipiona y la Bahía de Cádiz, ha detenido a 6 personas y ha incautado 3 embarcaciones de alta velocidad, con cuatro motores fuera borda cada una, de las utilizadas para el narcotráfico en la costa gaditana, las cuales, en su mayoría, portaban petacas de gasolina y otras se habrían deshecho de ellas. Del mismo modo se ha procedido a un total de 6 detenciones relacionadas con delitos de contrabando.

La última actuación se ha llevado a cabo durante día de hoy en aguas de Chipiona en el desarrollo de un operativo policial encaminado a la lucha contra el tráfico de drogas y contrabando de sustancias prohibidas por vía marítima.

Tras ser detectada una EAV por la patrullera Rio Iro de la Guardia Civil de Cádiz, esta comenzó una huida a gran velocidad que puso en grave riesgo la vida de los tripulantes y que no cesaban en eludir la acción policial a la carrera en una embarcación con 4 motores fuera borda.

Finalmente, la EAV ha sido interceptada por la Rio Iro y se ha procedido a la detención de sus dos ocupantes por un delito de contrabando.