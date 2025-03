«Tenemos que seguir rompiendo muchas barreras para que las mujeres lleguen a puestos directivos»

Cádiz no es solo cuna de la Constitución. Cádiz es pionera de otros tantos acontecimientos claves para el avance de la sociedad. En este caso, la gaditanaMaría Jesús Palacios Herce es la primera jefa de bomberos de España. Nada más y nada menos. Así que podríamos decir que los inicios del feminismo también germinan en la ciudad gaditana.

Palacios siendo adolescente sintió afinidad por las materias científicas y decidió realizar la carrera de Ingeniera Superior en la Universidad de Sevilla donde se especializó en Química Industrial. Completó dicha formación con su primera experiencia laboral en una empresa nacional dedicándose a la evaluación de riesgos medioambientales y a la seguridad industrial en el marco de grandes instalaciones industriales. Su labor ha ido cobrando mucha magnitud y músculo, mucho músculo.

Es en 2002, tras ver una oferta laboral en la prensa solicitando ingenieros industriales para trabajar en el consorcio provincial contra incendios y salvamentos, cuando decide apostar por este ente provincial. Lo consigue en diciembre de 2002 y lleva desde entonces velando por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Jerez. Y convirtiéndose, por tanto, en la primera jefa de bomberos de España.

Desde su oficina diseña y coordina la formación de la totalidad de la plantilla del consorcio provincial. Algo menos de 600 bomberos y bomberas se ven beneficiados de su gestión, por lo que su responsabilidad es clave para un buen funcionamiento.

«Me rodeo de muchos hombres, ya se sabe que en este sector todavía hay muy poca cantidad de mujeres. Creo que es fundamental que se visibilice más. Es una profesión muy masculinizada», explica María Jesús, quien se siente orgullosa de su trabajo y de haber llegado hasta aquí.

En su trayectoria profesional no se ha visto rechazada por ninguno de sus compañeros hombres, pero sí que resalta algún que otro momento de, quizá, desigualdad. «Por ejemplo, yo estoy en una intervención con mis compañeros bomberos y viene una persona de otro estamento, de otro servicio, que no nos conoce y se quiere dirigir al mando de la intervención, pues de primera siempre se dirigen a cualquier otra persona menos a mí -continúa relatando- porque piensan que el mando de bomberos tiene que estar encabezada por un hombre por cierta envergadura física».

Reconocimientos

María Jesús Palacios, durante todos estos años, ha tenido ha tenido que lidiar con intervenciones en incendios, rescates, e inundaciones, anteponiendo siempre la seguridad de los ciudadanos. Reconoce que uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional ha sido la gestión de la pandemia. Momento en el que tuvo que coordinar el trabajo del servicio de bomberos desde su despacho en el parque de Jerez.

«Me sentiré siempre agradecida por la labor realizada por la plantilla y por su dedicación a la ciudadanía, no solo en esos meses tan difíciles sino en el día a día del parque de bomberos», subraya.

La bombera, eso sí, destaca que siempre se ha sentido arropada y premiada por todo lo que hace cada día. De hecho recibió el reconocimientos como el 'Homenaje a las mujeres de la provincia de Cádiz' de la Diputación de Cádiz en 2016 o el premio 'Manuela Forja' en 2023 «por su implicación y labor al frente de un servicio público esencial para los ciudadanos».

María Jesús tiene dos hijos gemelos y desde entonces realiza la ardua tarea de compaginar su vida familiar con su dedicación laboral. En su labor como madre, explica la importancia de enseñar a sus hijos el valor del esfuerzo y la constancia para la consecución de los objetivos personales. «Hay que seguir luchando por la conciliación, todavía no está conseguida», defiende.

El Día Internacional de la Mujer: «Mucho camino por recorrer»

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y no es casualidad, pero también el patrón de los Bomberos, San Juan de Dios. La jefa de bomberos de todo un país lo tiene claro: «Todavía tenemos que avanzar. Tenemos que hacer que cada vez sean más mujeres las que llegan a puestos directivos. Ir poco a poco luchando contra el techo de cristal, que parece que es algo que ya no existe, pero sí. Es una realidad que todavía está ahí. No somos mujeres ni hombres, somos trabajadores, por lo que no se debería tener en cuenta a la hora de desempeñar diferentes funciones y puestos».

Por último, hace especial hincapié en la conciliación «porque está claro que queremos desempeñar nuestra vida laboral, pero también la vida personal y familiar», concluye.