Sanlúcar será protagonista en un episodio del programa 'Un país para leerlo'

Un equipo del programa de TVE 'Un país para leerlo' visitará Sanlúcar la próxima semana para llevar a cabo diversas grabaciones destinadas a la edición y emisión de uno de sus episodios.

En concreto, este equipo grabará en distintos puntos de la ciudad los días 9, 10 y 11 de septiembre, jornada ésta última cuya visita incluye el Palacio Municipal, donde entrevistará al escritor sanluqueño Eduardo Mendicutti.

'Un país para leerlo' es un magacín literario que recorre diferentes puntos del país para difundir la historia y el panorama actual de la literatura de nuestro país. En cada viaje semanal traslada al espectador a una ciudad para conocer a las grandes figuras de la literatura, talentos emergentes, lugares en los que se gestaron y escribieron grandes obras, clubes de lectura sorprendentes, librerías llenas de magia, novedades editoriales y demás contenidos relacionados con el mundo de la lectura.

Se trata de un programa ameno y dinámico de 30 minutos con una estética rompedora que ofrece al espectador la oportunidad de descubrir de una manera muy especial todos los secretos y relatos que forman el ecosistema literario de las ciudades españolas.