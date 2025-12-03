Sanlúcar, escenario del último golpe al narco: una lancha de apoyo y ocho detenidos en la desembocadura del Guadalquivir

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Cádiz ha detenido en la mañana de este miércoles a ocho personas que iban a bordo de una embarcación semirrígida con provisiones para narcolanchas y que ha sido interceptada a la altura del puerto de Bonanza en la desembocadura del río Guadalquivir, en la localidad de Sanlúcar de Barrameda.

La embarcación, de unos 12 metros de eslora y cuatro motores, iba cargada de útiles, comidas y enseres necesarios para abastecerse durante días en el mar sin necesidad de tocar tierra, todo ello bien protegido en bolsas estancas, como ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Ocho detenidos

El operativo se ha desarrollado a primera hora de esta mañana de miércoles, cuando se ha interceptado a esta embarcación de alta velocidad en aguas de Sanlúcar. Así, se ha procedido a las detenciones de estas ocho personas como presuntas responsables de un delito de contrabando y a la incautación de la EAV.

Como se ha apuntado, en estos momentos la Guardia Civil está instruyendo las diligencias del caso para su traslado al juzgado correspondiente.