San Fernando se une a la Jornada Mundial de la concienciación ante la Parada Cardíaca

En el marco del Día Mundial de la Parada Cardíaca, que se conmemora el próximo 16 de octubre, San Fernando será escenario de una jornada de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que se desarrollará en dos ubicaciones, Palacio de Congresos las Cortes y Plaza del Rey. Las jornadas van dirigidas tanto a los estudiantes que serán unos 1300 los alumnos los que acudan al evento, como a la ciudadanía en general isleña, que en la Plaza del Rey en horario de 10.00-11.00h podrán recibir formación en SVB.

La actividad contará con la participación de profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), Residentes de enfermería y medicina de la especialidad de Familiar y Comunitaria, Enfermeros especialistas en Familiar y Comunitaria, estudiantes del grado de Técnico Emergencias de IES Sancti Petri, quienes liderarán talleres prácticos y charlas educativas.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar a los jóvenes sobre la importancia de actuar con rapidez ante una parada cardíaca y brindarles las herramientas básicas para poder intervenir de forma efectiva hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Durante la jornada, los alumnos recibirán formación en técnicas de RCP básica, cómo actuar ante diferentes emergencias. Los talleres estarán adaptados a distintas edades escolares, promoviendo un aprendizaje dinámico, práctico y accesible.

«Cada minuto cuenta en una parada cardíaca. Enseñar a la población a reaccionar puede salvar vidas», señalan los profesionales del SUAP que participarán en la jornada.

La actividad se desarrollará en Palacio de Congresos Las Cortes de San Fernando y en Plaza del Rey, con el apoyo de Ayuntamiento de San Fernando, Excmo. Colegio de Enfermería, Distrito Bahía de Cádiz-La Janda y Ambulancias Barbate, en un compromiso conjunto por fomentar una comunidad más preparada y solidaria.

Con este evento, San Fernando se suma a las acciones internacionales que buscan incrementar las tasas de supervivencia ante paradas cardíacas fuera del entorno hospitalario, reforzando la capacitación ciudadana como primera línea de respuesta.