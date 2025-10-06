San Fernando tendrá tercera edición de 'Una cita con la arqueología'

San Fernando volverá a convertirse en punto de encuentro entre especialistas, investigadores y ciudadanía con la celebración de la tercera edición del ciclo de conferencias 'Una cita con la Arqueología', que se desarrollará entre octubre de 2025 y mayo de 2026, puesto en marcha por la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, esta nueva convocatoria reafirma el compromiso del municipio con la divulgación científica y la puesta en valor del patrimonio arqueológico, ofreciendo una programación de alto nivel académico con una clara vocación de acercar la arqueología al público general.

Así, a partir del próximo 17 de octubre, el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León será escenario de una nueva edición del ciclo hasta el 22 de mayo, donde el público podrá asistir a siete conferencias con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo reunirá a siete destacados especialistas procedentes de universidades e instituciones españolas que abordarán temas que van desde la escultura romana y el megalitismo gaditano hasta la arqueología naval, la identidad humana o los orígenes del poblamiento europeo.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha destacado en la presentación la excelente acogida que ha tenido desde su puesta en marcha, consolidándose como una de las propuestas culturales más esperadas por el público isleño. «'Se ha convertido en una referencia cultural muy bien valorada por la ciudadanía. Hemos mantenido una cita mensual durante todo el curso académico, siempre en el Centro de Congresos, y la respuesta ha sido magnífica», ha señalado la edil.

Asimismo, ha subrayado el valor divulgativo y el impacto social que ha alcanzado el ciclo en sus anteriores ediciones. «Hemos conseguido que temas como la arqueología subacuática, la restauración o los espacios patrimoniales entren en la conversación cotidiana de los isleños e isleñas, e incluso de personas que nos visitan desde otras localidades de la provincia», ha destacado.

Por su parte, la coordinara de las jornadas, Isabel Cáceres, ha resaltado que la asociación ASPHA tiene como objetivo «la defensa, investigación y difusión patrimonial del patrimonio histórico arqueológico» y, por ello, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento para la puesta en marcha del ciclo. Además, ha expresado su satisfacción porque este cita tuviera cierta fidelización, «queríamos que la gente, ya cuando llegue el jueves, sepa que le toca su ciclo, su conferencia».

Programación

1.- Dr. José Beltrán Fortes. Catedrático de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Sevilla.

Conferencia: «La escultura romana en los antiguos territorios de San Fernando y el entorno de la desembocadura del río Guadalete».

Fecha: 30 de octubre de 2025 Hora: 19 horas

2.- Dr. Nicolás Ciarlo. Arqueólogo e Investigador de la Universidad de Cádiz.

Conferencia: «Una arqueología de barcos de guerra: conflicto e innovación en época moderna».

Fecha: 27 de noviembre de 2025 Hora: 19 horas

3.- Dra. Mª Ángeles Medina Alcaide. Investigadora en Arqueología Prehistórica. Universidad de Córdoba.

Conferencia: «Sapiens, oscuridad e identidad».

Fecha: 22 de enero 2026 Hora: 19 horas

4.- Dra. Yolanda Costela Muñoz. Doctora en Patrimonio Histórico-Arqueológico.

Conferencia: «Monumentos para la eternidad. El megalitismo en la provincia de Cádiz».

Fecha: 26 de febrero de 2026 Hora: 19 horas

5.- Dra. Margarita Sánchez Romero. Catedrática de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Granada.

Conferencia: «Cuerpo de mujeres en la Prehistoria: lo que cuentan de nosotras».

Fecha: 26 de marzo de 2026 Hora: 19 horas

6.- D. Rafael Jiménez-Camino Álvarez. Arqueólogo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz).

Conferencia: «Moros en la costa. Las torres para la defensa del litoral y las almadrabas en la época de Cervantes».

Fecha: 23 de abril de 2026 Hora: 19 horas

7.- Dr. Juan Manuel Jiménez Arenas. Profesor Titular de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Granada.

Conferencia: «El primer poblamiento humano de Europa. Una mirada desde el sur».

Fecha: 21 de mayo de 2026 Hora: 20 horas