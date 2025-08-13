San Fernando rinde homenaje a Miguel Ángel González, guardia civil isleño asesinado en Barbate, con un memorial de balonmano

El Ayuntamiento de San Fernando da a conocer que el próximo sábado 23 de agosto, se llevará a cabo un emotivo homenaje a Miguel Ángel González, guardia civil asesinado en el triste acontecimiento acaecido en febrero de 2024 en el puerto de Barbate. La cita tendrá lugar en el pabellón del Parque Laulhé donde se combinará deporte y el homenaje en una jornada muy especial para el balonmano andaluz.

El memorial está organizado por el Ayuntamiento de San Fernando y la Federación Andaluza de Balonmano, con la colaboración del Club Balonmano San Fernando, en el que Miguel jugó durante años. El objetivo es rendir tributo a su memoria, tanto en su vertiente deportiva como humana, y ofrecer a la afición gaditana la oportunidad de disfrutar de balonmano de primer nivel en su propia provincia.

Así, la jornada arrancará con un partido entre veteranos de San Fernando, Chiclana y Cádiz, clubes en los que Miguel militó durante su etapa como jugador. También participarán exjugadores de Barbate, en muestra de apoyo y reconocimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aunque el resultado no tendrá relevancia deportiva, será un encuentro cargado de simbolismo, ya que Miguel destacó por su liderazgo, compromiso y buen humor dentro y fuera de la pista.

Como plato fuerte, a las 12:30 horas se disputará la semifinal de la Copa de Andalucía entre los dos representantes andaluces de División de Honor Plata, el Trops Málaga y el Balonmano Proin Sevilla. La entrada será gratuita hasta completar aforo. El vencedor se enfrentará, una semana después, al Ángel Ximénez Puente Genil, único equipo andaluz en la Liga ASOBAL. Este partido servirá como prueba de nivel a pocos días del inicio de la temporada, en la que ambos conjuntos aspiran a estar en los puestos altos y aumentar la presencia andaluza en la máxima categoría.