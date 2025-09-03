San Fernando otorga a Almudena Ariza el VII Premio Libertad de Prensa y Valores Periodísticos 2025

San Fernando ha anunciado que Almudena Ariza será reconocida con el Premio Libertad de Prensa y Valores Periodísticos 2025.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que la ciudad, cuna de la libertad de prensa y del periodismo político en España gracias al Decreto IX de Libertad Política de Imprenta de 1810, tiene la responsabilidad histórica de mantener viva esta tradición y de defender la libertad de expresión como un derecho fundamental.

«Más que nunca, aquellos derechos y valores reconocidos por quienes debatieron y forjaron la primera Constitución española en 1812 nos obligan a poner en valor la importancia de la información veraz y de la prensa libre», ha señalado la regidora.

El galardón reconoce a personalidades y medios que encarnan los valores del periodismo libre, riguroso y comprometido, honrando la circulación de ideas, el derecho a la información y el papel de la prensa como motor de sociedades más justas, igualitarias y democráticas.

A la convocatoria del pasado 1 de septiembre para denunciar lo que califica como una «masacre deliberada de periodistas en Gaza» y exigir la apertura de la Franja a la prensa internacional, se sumaron decenas de medios españoles públicos y privados, Asociación de la Prensa de Cádiz, Colegio de Periodistas de Andalucía que han secundado la acción mediante múltiples modalidades: portadas en negro, minutos de silencio, banners digitales, emisión de cuñas o silencios en pantalla.

La alcaldesa ha recordado que la libertad de prensa sigue siendo un derecho frágil y amenazado en muchas partes del mundo. A nivel internacional, casos recientes como los asesinatos de periodistas en Gaza evidencian los riesgos que afronta la profesión. «Si el ejército israelí continúa asesinando periodistas, pronto no quedará ninguno para informar», denunció Ariza, haciéndose eco de la campaña puesta en marcha por Reporteros Sin Fronteras.

Es por eso que este año, el Ayuntamiento de San Fernando «en todo este contexto tan difícil, en este contexto en el que más que nunca se pide a la sociedad en general un llamamiento en defensa de la información en lugares donde el periodismo está siendo amenazado se ha pensado en otorgar el premio a la periodista de la RTVE».

Ariza ha puesto voz a esa «dramática situación en la que se encuentra Gaza, donde no solo los profesionales de la información están en el punto de mira, sino también el propio derecho a la sociedad a ser informado de lo que allí está ocurriendo, de la barbarie, del genocidio y de la masacre que está viviendo la población palestina».

Agradecimiento de la galardonada

La periodista Almudena Ariza ha mostrado su agradecimiento en correspondencia tras conocer la concesión del VII Premio Libertad de Prensa y Valores Periodísticos, otorgado por la ciudad de San Fernando. Ariza aseguró sentirse «profundamente conmovida» por esta distinción y afirmó que es «un honor que hayáis pensado en mí para recibir este galardón en un lugar tan simbólico como el Real Teatro de Las Cortes«.

La corresponsal subrayó su compromiso con los valores que representa el premio, especialmente con la defensa de la libertad de prensa. En este sentido, destacó «la necesidad de seguir informando, sin equidistancias, sobre lo que ocurre en lugares como Gaza, donde la información resulta cada vez más escasa y peligrosa». Por último, quiso agradecer de corazón este reconocimiento, que, en sus propias palabras, «interpreto como un impulso para continuar ejerciendo el periodismo con rigor, honestidad y compromiso«.

Trayectoria internacional

Almudena Ariza ha desarrollado una trayectoria ejemplar en TVE, desde sus inicios hasta su labor como corresponsal internacional en Pekín, Nueva York, París e Israel. Ha narrado conflictos bélicos, catástrofes, movimientos sociales y crisis humanitarias siempre con honestidad, rigor y sensibilidad social, enfrentando las fake news con periodismo veraz y comprometido.

Además, ha sido defensora de la televisión pública y ha dado cobertura rigurosa a movimientos como #MeToo y Black Lives Matter, acercando la actualidad internacional al público español con credibilidad y responsabilidad social.

Frente a la creciente avalancha de noticias falsas que circulan por redes sociales y pseudo medios de comunicación, Almudena Ariza se ha convertido «en un referente de credibilidad, servicio público y periodismo con valores». «Su trayectoria ejemplifica precisamente aquello que queremos destacar y reconocer: la importancia de informar con rigor, honestidad y compromiso social en un contexto donde la desinformación amenaza la calidad de la información y la confianza de la ciudadanía», ha comentado la alcaldesa.

España ha alcanzado su mejor posición en la clasificación mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Frontera, 2025, subiendo del puesto 30 al puesto 23, pero «la profesión vive una precariedad estructural que tampoco podemos ignorar». Y a nivel internacional casos como los asesinatos de periodistas en Gaza, «que estamos viendo permanentemente, evidencia que informar sigue siendo una actividad, una profesión de alto riesgo, pero que también es imprescindible para la democracia».

Este reconocimiento, que se llevará a cabo en diciembre por cuestiones de agenda de la galardonada -ya que está actualmente trabajando en Colombia, después de unos años intensos en Oriente Medio-, se suma a la nómina de profesionales y medios distinguidos en ediciones anteriores, como Lydia Cacho, Emilio Morenatti, José Oneto, Diario de Cádiz, Publicaciones del Sur o Iñaki Gabilondo.

La ciudad de San Fernando rinde así homenaje no solo a Almudena Ariza, sino al periodismo «honesto, valiente y comprometido», recordando que sin libertad de prensa no hay democracia, y sin periodistas no hay memoria, ni justicia, ni futuro.

Biografía

La periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera en la radio a muy temprana edad, trabajando en diferentes emisoras de la Cadena SER antes de dar el salto a Televisión Española en 1989. Allí desarrolló una sólida trayectoria como presentadora y reportera en espacios como Diario Noche, La 2 Noticias, los Telediarios y en Informe Semanal. Su carrera ha estado marcada por la especialización en reporterismo internacional, cubriendo conflictos, catástrofes y crisis humanitarias en lugares como Afganistán, Irak, Haití, Indonesia, América Latina o África, siempre con un enfoque en las consecuencias sociales y humanas de los acontecimientos.

Más tarde se consolidó como corresponsal internacional de TVE en Pekín, Nueva York, París e Israel, donde ha informado sobre procesos políticos, catástrofes naturales, movimientos sociales y conflictos armados. Ha dado voz a víctimas y minorías, y sus crónicas se han caracterizado por la cercanía y la denuncia de las injusticias. Además de su labor como reportera y corresponsal, ha sido docente en universidades y centros de formación periodística en España y Latinoamérica, colaboradora en medios y creadora de podcasts y programas documentales. Su compromiso con un periodismo de profundidad y enfoque humano la ha convertido en una de las periodistas españolas más reconocidas en el ámbito internacional.

