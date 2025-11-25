San Fernando incrementa un 60% el presupuesto de ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de San Fernando avanza en la consolidación de la remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, que desde su gestión directa ha experimentado un notable crecimiento tanto en presupuesto como en personas usuarias y plantilla.

En apenas un año, el presupuesto destinado a este servicio ha aumentado un 60 %, alcanzando casi los 6 millones de euros en los próximos presupuestos municipales, mientras que el número de personas usuarias se ha incrementado un 30 %.

Reconociendo la importancia del colectivo de trabajadoras y la necesidad de fortalecer la atención a los personas usuarias, el Consistorio decidió municipalizar este servicio en 2024, integrándolo en la empresa pública HEMSA con el objetivo de reforzar su calidad, dignificar las condiciones laborales y asegurar una atención basada en las necesidades de cada persona y no en criterios económicos.

Esta gestión pública persigue dotar al Servicio de Ayuda a Domicilio de mayor estabilidad, presupuesto y calidad, convirtiéndolo en una prestación de referencia dentro del sistema municipal. La decisión se alinea con la voluntad firme del Ayuntamiento de mejorar la atención a la dependencia y consolidar un modelo de servicios sociales centrado en la ciudadanía.

En los últimos cinco años, el servicio ha experimentado un crecimiento continuo y muy significativo. En 2021 el presupuesto apenas alcanzaba los dos millones de euros y la previsión para 2026 se aproxima ya a los seis millones, lo que refleja un incremento sostenido y una clara apuesta por la dependencia. Sin embargo, el mayor salto cualitativo y cuantitativo se ha producido tras la municipalización.

En 2024, último año en manos de la empresa concesionaria, el servicio contaba con una dotación de 3,5 millones de euros. Solo un año después, en 2025, la inversión municipal se ha incrementado en 1.200.000 euros adicionales, situando el presupuesto final en más de 4.600.000 euros.

Aumento de la demanda

Este crecimiento presupuestario responde directamente al aumento real de la demanda y a las mejoras implementadas. Desde la gestión municipal se ha ampliado un 30% el número de personas usuarias, pasando de 609 a 788 personas atendidas, lo que supone 179 nuevos personas usuarias incorporados al servicio.

A ello se suma un incremento de 6.523 nuevas horas de servicio, lo que permite ofrecer una atención más completa, personalizada y adaptada a las necesidades de cada persona dependiente. En definitiva, un crecimiento que se ha visto en el número de personas atendidas, en el número de empleados y empleadas y en el número de horas

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, deja claro el Ayuntamiento también ha reforzado «de manera decisiva» la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio. Se ha producido un crecimiento del 36%, pasando de 197 trabajadoras a 268 profesionales, lo que supone la incorporación de 71 nuevas empleadas en solo un año.

«Las previsiones para 2026 confirman esta tendencia ascendente», según la regidora. Tras el incremento del 32% registrado en 2025, el Ayuntamiento estima que el presupuesto del próximo año se situará en una cifra muy próxima a los 6 millones de euros, lo que representará un nuevo aumento del 30% en un solo ejercicio.

En los últimos cinco años la inversión municipal ha tenido un crecimiento total del 200%, situando a la Ayuda a Domicilio entre los servicios municipales con mayor dotación presupuestaria.

Cavada destaca que los objetivos fijados con la municipalización «no solo se están cumpliendo, sino que se están superando con claridad». El aumento del número de personas atendidas, la ampliación de las horas de servicio, la mejora de las condiciones laborales y la consolidación de un modelo de atención pública «certifican que el Ayuntamiento está desarrollando una gestión eficaz, comprometida y orientada a mejorar la vida de las personas».

