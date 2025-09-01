El Real Teatro de Las Cortes de San Fernando programa 16 citas en otoño

El Real Teatro de Las Cortes en San Fernando inaugurará el 17 de octubre su nueva Temporada de Otoño 2025, que se prolongará hasta el 27 de diciembre con un total de 16 citas, 15 espectáculos en cartel y una doble función a cargo de Manu Sánchez. Una programación que ha presentado la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto a la concejal de Cultura, Pepa Pacheco, señalando que la programación potencia la cultura y dinamiza el centro de la ciudad.

Asimismo, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota, han destacado que la programación crece en número de propuestas respecto al año pasado, respondiendo a la gran demanda de un público que ha llenado prácticamente todas las funciones en temporadas anteriores.

Para la alcaldesa, el camino emprendido hace unos años busca «utilizar la cultura no solo como un elemento de desarrollo, sino también como un motor clave para dinamizar económicamente el centro de la ciudad». Cavada ha destacado la importancia de que la ciudadanía, tras disfrutar de la cultura, el teatro, la música o de cualquier programa ofrecido en el Teatro de las Cortes, pueda vivir también la experiencia en torno a este espacio.

De ahí la calidad de la programación, el número de actuaciones prácticamente todos los fines de semana y, por supuesto, «el horario que diseñamos para favorecer la actividad previa y posterior al teatro en los locales y establecimientos del centro», ha apuntado.

Una de las principales novedades de este otoño será la recuperación de la taquilla física, como es habitual en otros teatros. Junto a los canales habituales de venta online y a través de teléfono, los espectadores podrán adquirir sus entradas en el propio teatro, a través de la puerta lateral de la calle General Serrano. El servicio estará disponible los martes de 11,00 a 13,00 horas, los jueves de 17,30 a 19,30 horas y, los días de función, de 19,00 a 20,00 horas, a partir del 16 de septiembre.

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que uno de los propósitos fundamentales es garantizar la accesibilidad de la cultura para todos. En este sentido, ha señalado que se ha trabajado con la convicción de que la cultura «debe ser un derecho compartido y una oportunidad abierta a toda la ciudadanía, sin distinciones».

De igual modo, ha remarcado que la inversión municipal de recursos públicos tiene como finalidad que, aunque el aforo del Teatro de las Cortes es de unas 400 localidades, no falten entradas a precios asequibles y, al mismo tiempo, se mantenga una programación de gran calidad. Por ello, se podrá «disfrutar del teatro con una puesta importante desde lo municipal por hacer que, con independencia de la rentabilidad económica, sea rentable para la dinamización del centro y del crecimiento cultural de San Fernando», ha manifestado.

Así, la programación de otoño apuesta por la diversidad y la accesibilidad, con precios populares que oscilan entre los 10 y los 20 euros, y combina propuestas teatrales, musicales y flamencas, con un espacio reservado de manera irrenunciable para el talento local.

Calendario

De esta forma, sobre las tablas del Real Teatro de Las Cortes se darán cita artistas de primer nivel como Manu Sánchez, Lolita, Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Marcial Álvarez, José Luis Torrijo o Fernando Cayo, protagonistas de montajes de éxito nacional como 'Música para Hitler', 'Los lunes al sol' o 'Poncia'.

En el apartado musical, llegarán a San Fernando Elefantes, que celebran el 25 aniversario de su mítico disco 'Azul'; Javier Ruibal con su 'Saturno Cabaret'; y Morgan, una de las bandas más aclamadas del panorama actual con su 'Hotel Tour'. Tampoco faltará, para un público más clásico, la zarzuela, de la mano de Teatro Lírico Andaluz con La verbena de la paloma, que volverá a llenar de tradición y lírica el coliseo isleño, según ha indicado el Ayuntamiento.

Además, ha indicado que el flamenco será otro de los pilares de esta temporada, con propuestas que apuestan por el talento femenino y local. Así, Ángeles Toledano presentará 'Sangre sucia' y Sara Sánchez y Dani Bommatti volverán a su ciudad para mostrar un espectáculo que ya han llevado a escenarios internacionales. El teatro social y comprometido también tendrá un lugar destacado con obras como 'No me toques el cuento', 'Ya me has tocado el cuento' o 'Sentadita me quedé', dirigida e interpretada por la isleña Eva Escudier, en una clara apuesta por la cultura como herramienta de concienciación y transformación social, en especial en torno al 25 de noviembre.

Además, la programación incluye igualmente un espacio esencial para los artistas locales y provinciales, con la presencia de Isbilya Quartet, la propia Eva Escudier, Dani Bommatti, Milián Oneto con su propuesta 'Voces de mujer', o el citado Javier Ruibal, «muy querido por el público isleño». El festival de teatro aficionado, que tendrá sus fechas próximamente, continuará consolidando la positiva tendencia de participación y asistencia en este ciclo amateur.

El calendario comenzará el 17 de octubre con el concierto de Elefantes y continuará el día 18 con Javier Ruibal. El 25 llegará 'Música para Hitler' y el 26 'Poncia'. En noviembre se sucederán las actuaciones de Isbilya Quartet, Sara Sánchez y Dani Bommatti, Ángeles Toledano con 'Sangre sucia', la obra 'Sentadita me quedé', la adaptación teatral de 'Los lunes al sol', así como 'No me toques el cuento' y 'Ya me has tocado el cuento'.

En diciembre, Manu Sánchez presentará su nuevo espectáculo 'Entregamos' en doble función los días 5 y 6; Morgan actuará el 12 con' Hotel Tour'; el 20 será el turno de la zarzuela 'La verbena de la paloma'; y la temporada culminará el 27 con 'Voces de mujer', de Milián Oneto.

Finalmente, la alcaldesa ha señalado que la programación del Teatro de las Cortes está pensada para todos los gustos, ofreciendo una amplia variedad de propuestas culturales que permitirán a cada persona encontrar aquello que más le apetezca disfrutar en función del día. Asimismo, ha subrayado que todos los fines de semana habrá una cita cultural en este espacio, lo que convertirá al teatro en un «auténtico revulsivo para la vida cultural de San Fernando durante los próximos meses».