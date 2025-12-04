Programación de invierno en el Teatro de Las Cortes en San Fernando: Las Niñas de Cádiz, Morera, Lalachús y Santiago Auserón

Este jueves se ha presentado la que será la programación de invierno 2025/26 en el Real Teatro de as Cortes de San Fernando. El crecimiento de público en los últimos años viene de la mano del crecimiento en las propuestas artísticas, uniendo espectáculos de primer nivel con grandes nombres de la escena local y nacional.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha destacado que «el Real Teatro de las Cortes vive un momento excepcional, fruto de un trabajo constante por ofrecer espectáculos de calidad y por acercar la cultura a todos los públicos.» La concejala destacó la respuesta del público isleño calificándola de «extraordinaria», algo que «nos impulsa a seguir creciendo».

Programación

La programación de invierno llegará con una oferta diversa para todos los públicos. La temporada se inaugurará el 24 de enero con 'Un tranvía llamado deseo', una de las grandes obras del teatro universal, presentada en una puesta en escena que reivindica la vigencia del texto de Tennessee Williams, adaptada por David Serrano y con Nathalie Poza y Pablo Derqui.

A finales de mes, los días 30 y 31 de enero, Manolo Morera ofrecerá su espectáculo 'No me enfado, pero me da coraje', lleno de situaciones cotidianas que garantizan risas para todos los públicos.

El 6 y 7 de febrero será el turno de 'La Reina Brava', de Las Niñas de Cádiz, una tragicomedia que fusiona Shakespeare, sátira y el inconfundible sello gaditano. A finales de febrero, los días 27 y 28, la compañía Yllana presentará 'GOOL', una divertida sátira visual sobre el universo del fútbol.

El 7 de marzo llegará 'Olvidadas. A las Sinsombrero', de Mercedes de Córdoba, un espectáculo que pone en valor la memoria y el talento de las creadoras invisibilizadas de la Generación del 27.

Posteriormente, los días 13 y 14 de marzo, Lalachus y Bertus presentarán 'K Decirte K No Sepas', un show cargado de humor, improvisación y referencias millennial. La música será protagonista el 20 de marzo con Santiago Auserón, que ofrecerá un recital que recorrerá su trayectoria e incluirá temas de su nuevo disco, 'Neratzi'.

La temporada concluirá el 21 de marzo con Deuteronomio 5:8-10, de Alberto Sellés e Iván Orellana, un espectáculo de flamenco contemporáneo que explora las relaciones humanas desde la emoción, la danza y la narrativa.

Apuesta decidida por el teatro

La concejala destacó que «esta programación vuelve a confirmar la apuesta por la calidad, la variedad y la conexión con todos los públicos. Queremos que cada espectador encuentre en el teatro un espacio donde emocionarse, aprender y disfrutar».

De cara al próximo año, San Fernando se sumará además a la celebración internacional del 270º aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. Para ello, y de la mano de la Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera (ASGAO), se ha organizado un ciclo especial compuesto por tres citas operísticas que saldrán a la venta la próxima semana y que permitirán acercar la música del genial compositor al público isleño.

Pacheco concluyó señalando que «hoy podemos afirmar que esta apuesta por la cultura es una inversión real y sólida para San Fernando. El Teatro de las Cortes, junto al resto de espacios culturales de la ciudad, refuerza nuestra identidad como sociedad y nos consolida como una referencia cultural dentro de la provincia».