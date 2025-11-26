El presupuesto de San Fernando para 2026 será de 119 millones

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha presentado este miércoles los presupuestos municipales para 2026, que ha definido como «unos presupuestos en defensa de lo público y, especialmente, de los servicios públicos», subrayando que el conjunto del documento económico responde a una estrategia clara de refuerzo de los servicios esenciales, impulso del cambio del modelo productivo, fomento de la actividad económica, generación de empleo y desarrollo de inversiones para seguir transformando la ciudad.

La alcaldesa destacó que, en los últimos cinco años, los servicios públicos en San Fernando han experimentado un crecimiento medio del 65%. Este aumento se ha sentido en ámbitos como la limpieza diaria, la recogida de residuos, el mantenimiento de jardines e infraestructuras urbanas, el ciclo del agua, la dependencia o el transporte público.

Tres de los grandes contratos vinculados a estos servicios han iniciado ya su tramitación y servicios como el de ayuda a domicilio, tras su remunicipalización, han registrado un crecimiento notable que queda reflejado en las cuentas de 2026. «El crecimiento en servicios sociales ha sido del 220%, gracias por un lado a la municipalización y evolución de la dependencia y, por otro, a la mejora en la tramitación de ayudas», explicó.

Mayores ingresos

En cuanto a los ingresos, el presupuesto crece un 19% hasta alcanzar los 119 millones de euros. Este incremento proviene principalmente de la incorporación de fondos europeos, especialmente los vinculados a los programas EDIL, así como del notable aumento de la financiación de la dependencia, que suma 2,2 millones de euros.

Además, las transferencias del Gobierno de España aumentan en torno a tres millones de euros. La alcaldesa puso especial énfasis en el crecimiento de los impuestos indirectos, que no de dejan de crecer en los últimos años hasta llegar al 23% y que están directamente relacionados con la actividad económica de la ciudad. «Este incremento nos permite comprobar la dinamización y activación económica que ha vivido San Fernando con la estrategia de transformación de nuestro modelo productivo», añadió.

A pesar de este aumento de ingresos, la alcaldesa recordó que el aumento de la presión fiscal ha estado por debajo del incremento del IPC.

Reordenación de los gastos

En el capítulo de gastos, el presupuesto incorpora una reordenación de las unidades de gasto para mejorar la eficacia en la gestión. Un ejemplo es la concejalía de Infraestructuras de Eventos, que reunirá partidas antes integradas en distintas concejalías como infraestructuras urbanas, servicios eléctricos, cultura o fiestas.

La alcaldesa destacó especialmente el incremento del 22% en la concejalía de Infraestructura y Renovación Viaria, que contará con 1,4 millones de euros para mantenimiento urbano, 600.000 euros más que en 2025. En el área de Transición Energética, cuyo principal gasto es el suministro eléctrico, se prevé una importante reducción en futuros presupuestos —aunque aún no en este ejercicio— gracias a la inversión prevista en alumbrado público. La sustitución de todas las luminarias de la ciudad a lo largo del próximo año permitirá disminuir el coste energético en 1,2 millones de euros.

En Espacios Naturales, Jardinería y Renaturalización se mantiene la dotación del actual contrato de mantenimiento, mientras que en Limpieza y Residuos el presupuesto crece un 11% debido al nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que pasará de los 9,4 millones actuales a 14,7 millones de euros una vez esté en vigor. «Este nuevo contrato representa nuestra apuesta decidida por reforzar uno de los servicios más básicos para la ciudadanía», señaló la alcaldesa.

Gratuidad del transporte público

Una de las partidas más destacadas es la destinada a movilidad urbana, con la consolidación de la gratuidad del transporte público. La alcaldesa recordó que el Ayuntamiento ha liquidado la deuda histórica con la empresa concesionaria y que ahora asume la totalidad del déficit del servicio para garantizar que viajar en autobús sea totalmente gratuito para los vecinos.

Explicó que esta medida reducirá el uso del vehículo privado, disminuirá emisiones de CO₂ y reforzará el compromiso social del Ayuntamiento. «Nos sentimos especialmente orgullosos de esta medida, que impulsa un nuevo modelo de movilidad». Una medida que «estamos seguro que como ha ocurrido en las pocas ciudades del país donde se ha puesto en marcha será todo un éxito», afirmó.

En materia de bienestar animal, la ciudad ha sido pionera en la puesta en marcha de políticas que demuestran que, más allá del estricto cumplimiento normativo, existe una sensibilidad real y un compromiso firme con la protección de los animales. En este ejercicio, el presupuesto destinado a este ámbito crecerá un 126%, un incremento que permitirá financiar los nuevos contratos necesarios para mejorar la atención, los cuidados y los servicios que reciben los animales. Este esfuerzo económico refleja la voluntad de seguir avanzando hacia un modelo más responsable, ético y acorde con las demandas de la ciudadanía.

En Cultura, el presupuesto aumenta un 22% para fortalecer la programación cultural en todos los espacios y consolidar el éxito del Teatro de las Cortes, que ha incrementado su impacto económico en la ciudad. La alcaldesa señaló que la cultura «no solo es desarrollo personal y social, sino también un motor económico que dinamiza la ciudad». El área contará con una partida de 800.000 euros en subvenciones que permitirán apoyar económicamente proyectos de entidades culturales, creadores, eventos musicales, escénicos, expositivos, entre otros…

En Deportes, la partida destinada a subvenciones crece de 265.000 a 417.000 euros, reforzando el apoyo a clubes, entidades y actividades deportivas. En Mayores, el presupuesto crece un 74%, hasta los 160.000 euros, debido al gran éxito y demanda de las actividades de dinamización vinculadas a eventos deportivos.

El área de Políticas Sociales mantiene su enfoque en la atención a personas vulnerables, complementando ayudas estatales y autonómicas a través de mecanismos alternativos como el apoyo al Banco de Alimentos, programas de atención a personas sin hogar o ayudas al pago de hipoteca para mayores. El presupuesto incluye una partida de 350.000 euros, a través de HEMSA, para atender necesidades de alquiler en situaciones de emergencia.

La partida de publicidad institucional también experimenta un cambio significativo: se reduce en 400.000 euros al trasladar a subvenciones gastos que antes figuraban de manera poco coherente como publicidad, como el patrocinio de eventos deportivos o culturales. La alcaldesa destacó que este cambio «responde a una cuestión de ajuste real del gasto», al adecuar cada actuación a la naturaleza administrativa que corresponde.

26 millones para inversiones

El capítulo de inversiones, dotado con 26 millones de euros, consolida la senda marcada en los últimos años. Se financia con 8,5 millones de fondos europeos, cinco millones de ingresos corrientes y 12 millones en préstamos, una cifra que el Gobierno municipal considera plenamente asumible gracias a la deuda cero lograda en los últimos ejercicios.

Entre las inversiones de la EDIL, algunas ya en ejecución como el parque de La Magdalena, la redacción del que será uno de los grandes desarrollos futuros, el proyecto de Polvorines, cuya redacción debe estar concluida a lo largo del próximo año, el parque del Cerro con la incorporación de las medidas frente a las lluvias, con la zona inundable o Fadricas II.

Así como otras inversiones que se contemplan como la renovación integral de alumbrado, la reordenación urbana del entorno del Caño del Zaporito, un plan de arbolado de 600.000 euros o el proyecto del nuevo conservatorio en la calle Gravina. También se continuará con la política de aparcamientos tácticos y gratuitos, como el de San Juan Bosco, y se realizará una nueva oficina de turismo.

De igual forma, el presupuesto refuerza y contempla la financiación de grandes proyectos de infraestructuras deportivas, como el nuevo estadio de atletismo —ya en ejecución y a buen ritmo—, al que se suma una partida destinada a su equipamiento por 350.000 euros, así como el futuro estadio de fútbol, cuyo proyecto saldrá a licitación en los próximos días.

La alcaldesa recordó que estos presupuestos pretenden seguir avanzando en el cambio de modelo productivo que ha permitido que en la ciudad se haya logrado reducir el desempleo en un 38,65% desde el inicio del actual ciclo de gobierno. Así se ha pasado en los últimos diez años de casi 14.000 personas desempleadas a 8.500, al tiempo que la renta media ha crecido por encima de la media provincial y andaluza, situando a San Fernando como un enclave atractivo para la inversión y la creación de empleo.

Subrayó también la importancia de la municipalización de servicios como la ayuda a domicilio o el impulso a la empresa mixta del agua para reforzar los servicios públicos desde la gestión directa.

La regidora concluyó señalando que «estos son unos presupuestos que permiten seguir transformando la ciudad con grandes proyectos e inversiones en deporte, economía, infraestructuras y medio ambiente, y que siguen impulsando un salto cualitativo para San Fernando como espacio de calidad de vida».