La Plaza del Rey de San Fernando acoge la Noche Europea de l@s investigador@s

La ciencia y la investigación tomarán la Plaza del Rey de San Fernando el próximo 26 de septiembre de 2025, en la celebración de la Noche Europea de l@s Investigador@s. Este macroevento de divulgación científica, que se desarrollará entre las 18:00 y las 22:30 horas, marca un hito significativo al acogerse por primera vez en la ciudad de San Fernando, consolidando así su compromiso con la promoción del conocimiento y la investigación en la provincia de Cádiz. Durante más de una década, este evento se había ubicado alternativamente en Jerez y Cádiz, lo que subraya la importancia de esta nueva sede.

San Fernando es una ciudad marcada por la ciencia y la innovación. Desde 1753, con el Observatorio de la Armada impulsado por Jorge Juan, ha sido referente internacional en investigación. También ha dejado huella en la historia de la navegación, con hitos como el submarino eléctrico de Isaac Peral en 1888 o el primer Fast Ferry de Europa en los años 90.

Hoy mantiene ese espíritu con el Navantia Training Center, Navantia Sistemas y el futuro Centro de Excelencia de Sistemas, donde se unirá el talento de Navantia, la Armada y la Universidad. Este impulso científico e innovador se refleja en la forma de gestionar la ciudad, apostando por el espacio urbano como laboratorio de soluciones a los grandes retos de nuestro tiempo.

En este contexto, San Fernando está reconocida por el Ministerio de Ciencia e Innovación como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', lo que la sitúa en una red de ciudades comprometidas con la investigación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo sostenible: la Red Innpulso.

Así, la presentación de esta edición de la Noche Europea de l@s Investigador@s ha contado con la presencia de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, quienes estuvieron acompañados de otras autoridades.

Un laboratorio al aire libre

El Ayuntamiento de San Fernando se suma a esta edición como co-organizador en la provincia de Cádiz. Esta colaboración es fundamental para el éxito de un evento que transformará el centro de la ciudad en un gran laboratorio al aire libre.

La alcaldesa ha subrayado que la celebración del evento en la Plaza del Rey supone dar protagonismo a la ciencia y la investigación en el «corazón de la ciudad». «Este evento atraerá a miles de personas, lo que sin duda contribuirá, como sucede con nuestros eventos, a dinamizar la economía local», con un impacto positivo en el comercio, la hostelería y el turismo.

San Fernando refuerza así su posición como ciudad destacada en la divulgación científica y cultural. Desde primer momento el Ayuntamiento ha trabajado de la mano de la UCA para hacer posible esta iniciativa «que por primera vez sale de Cádiz y Jerez, que, aunque San Fernando sea una gran ciudad que no tiene Campus, tenemos una relación muy intensa con la Universidad». La alcaldesa puso como ejemplo el trabajo común en proyectos estratégicos vinculados al entorno salinero o al patrimonio histórico y cultural, como es el caso de Templo de Hércules.

El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha destacado la importancia de este evento como una plataforma esencial para mostrar a la sociedad el impacto de la ciencia en sus vidas y subrayó que llevar este evento a San Fernando por primera vez «es una oportunidad fantástica para conectar con una nueva audiencia y seguir demostrando cómo la investigación mejora nuestro día a día y aborda los grandes desafíos globales a través de las Misiones de Horizonte Europa, explicando a la sociedad qué se hace con sus impuestos que van a parar a la universidad y cómo la investigación repercute en la vida de las personas».

Por su parte, Mercedes Colombo ha puesto en valor la celebración de esta actividad, destacando que es «mucho más que un evento», ya que la Noche Europea de los Investigadores «saca a la calle la ciencia para mostrarla a toda la sociedad». Así, la delegada ha señalado ha destacado que esta actividad es un «gran ejemplo de cooperación institucional», donde administraciones, universidades, fundaciones y entidades «trabajamos juntos».

Acercar la ciencia a la sociedad

El principal objetivo de esta acción de divulgación científica es acercar la ciencia y la figura de los investigadores y las investigadoras a la sociedad de una manera práctica, lúdica y rigurosa, demostrando la estrecha relación entre la investigación y la vida cotidiana, y fomentando las vocaciones científicas entre los más jóvenes.

Así, es importante indicar que, en esta ocasión, la cita reunirá a más de 550 investigadoras e investigadores de la Universidad de Cádiz y de diversas instituciones colaboradoras. El programa previsto es amplio y diverso, con 72 talleres interactivos para todos los públicos, donde los asistentes podrán experimentar de primera mano el trabajo científico; 9 microencuentros, un espacio para el diálogo directo con los expertos; y 10 pre-eventos que calentarán motores antes de la gran noche. Además, en el marco del programa paralelo 'Investigadores en el Aula', se llevarán a cabo 13 talleres en centros educativos, acercando la ciencia directamente a los centros escolares de la provincia.

Es importante indicar que los visitantes podrán sumergirse en experiencias fascinantes y descubrir la ciencia de cerca. Por ejemplo, en el taller 'Lo grandioso de lo pequeño: ¿dónde se esconde el ADN?' aprenderán cómo se meten dos metros de ADN en el interior de una célula e incluso podrán ver el ADN de su fruta favorita. Los más pequeños tendrán la oportunidad de, en 'Construye tu Súper-Célula', entender la diversidad de células que existen en nuestro cuerpo y la función vital que cada una desempeña; o en el taller 'Explorando el Universo', llevar a cabo un viaje multi-sensorial que permitirá oír a cuerpos del sistema solar, percibir la forma de galaxias y planetas con las manos a través de modelos 3D, y hasta conocer a qué huelen los planetas.

Por otra parte, para los interesados en el medio ambiente habrá talleres como 'Ecoexploradores en costas vegetadas', donde, como verdaderos investigadores, se podrá estudiar los principales ecosistemas de la Bahía de Cádiz, como marismas y praderas marinas, y aprenderán sobre su restauración. Asimismo, los visitantes también podrán adentrarse en 'La casa de la justicia', una actividad interactiva que abrirá sus puertas para explorar cómo el Derecho puede construir una sociedad más justa, inclusiva y sostenible, con estancias simbólicas como el salón de la justicia climática o la cocina de los derechos humanos.

La Plaza del Rey se convertirá así en un espacio abierto al conocimiento, donde ciudadanía, investigadores y jóvenes podrán compartir el entusiasmo por la ciencia. Este evento es una oportunidad para mostrar lo mejor de la ciudad, «su capacidad de acoger, de generar conocimiento y de proyectar futuro», según ha concluido la alcaldesa.