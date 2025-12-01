DEFENSA
Militares del RACTA 4, condecorados por su actuación tras la DANA en Valencia
El Regimiento de Artillería de Costa nº 4 del Mando de Artillería de Campaña recibe su reconocimiento en un homenaje a los que dieron su vida por España
El Regimiento de Artillería de Costa nº4 (RACTA 4), del Mando de Artillería de Campaña, ha realizado este lunes en los acuartelamientos de Camposoto en San Fernando y en El Bujeo en Tarifa, un acto para entregar una medalla conmemorativa a los efectivos que participaron en las tareas de reconstrucción y rescate tras la DANA de Valencia.
El coronel Jefe del Regimiento, Luis Rafael Gutiérrez de León, ha presidido ambos actos, en el que ha reconocido el esfuerzo, el compromiso y el valor demostrado en los meses que han intervenido y ayudado junto con otras Unidades desplegadas. De esta manera, se ha querido reconocer a quienes participaron y estuvieron al lado de la ciudadanía en uno de los momentos más difíciles del año pasado.
Estas medallas se han concedido a título individual y colectivo por la dimensión humana y solidaria de los componentes del Regimiento y el orgullo por la implicación de su valor, esfuerzo y compromiso ante situaciones de emergencia, más allá de sus funciones estrictamente militares.
Homenaje a los caídos
Después de la imposición de medallas, se ha rendido un homenaje a los caídos en el cumplimiento de su deber. Con este acto se busca reconocer el sacrificio de aquellos que entregaron sus vidas por la patria y reforzar el compromiso de honor y valentía que caracteriza a las Fuerzas Armadas.
