La Junta niega el colapso en las urgencias del hospital de San Carlos tras la denuncia de SATSE

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 21/08/2025 a las 12:57h.

El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado esta semana que el servicio de urgencias del Hospital de San Carlos de San Fernando se encuentra en situación de colapso, con pacientes esperando hasta 48 horas para ingresar por la falta de camas, mientras algunas plantas del centro permanecen cerradas por ausencia de personal.

Ante esta acusación, la Junta de Andalucía ha querido aclarar la situación. En un comunicado remitido a los medios, la Dirección del Complejo Hospitalario Puerta del Mar-San Carlos ha asegurado que la situación del servicio de urgencias es de «total normalidad».

«El plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se desarrolla según lo previsto, garantizando la asistencia sanitaria en todo momento en la provincia de Cádiz. Y en el caso concreto del Hospital de San Carlos, en el día de hoy hay camas disponibles para atender la demanda», señala la nota.

La Junta también recuerda que el Plan de Verano 2025 contempla un total de 5.820 contrataciones autorizadas para cubrir las vacaciones del personal sanitario en la provincia de Cádiz.

No obstante, desde la Administración autonómica reconocen que pueden darse situaciones imprevistas: «Hay incidencias no programadas, como algunas bajas de profesionales que, por producirse en momentos concretos, como un fin de semana o una noche, no pueden ser sustituidas inmediatamente. Son situaciones puntuales que se resuelven a la mayor brevedad», explican.

Mientras SATSE alerta de una presión asistencial «insostenible» y de la falta de personal suficiente para abrir todas las plantas hospitalarias, la Junta insiste en que el dispositivo especial de verano funciona correctamente y que la atención está garantizada.

La diferencia entre ambas versiones refleja la tensión habitual en el periodo estival, cuando el incremento de la población en zonas costeras como la Bahía de Cádiz multiplica la demanda en los servicios sanitarios.