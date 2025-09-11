Joan Manuel Serrat tendrá un encuentro con el público en San Fernando

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, que recibirá el próximo 24 de septiembre el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando, protagonizará un día antes un encuentro abierto y gratuito que permitirá a la ciudadanía compartir un espacio cercano con el artista de la mano de su biógrafo Luis García Gil.

De esta manera conmemorará el Ayuntamiento de San Fernando el 215 aniversario del 24 de septiembre, una fecha en la que la ciudad recuerda su papel en la defensa de los valores democráticos y libertades, como ha señalado esta entidad en una nota.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, acompañada de la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, han presentado la programación, destacando el trabajo que se ha realizado con Serrat y con su equipo para tratar cómo se va a desarrollar la entrega del premio y garantizar que cada detalle del acto institucional «refleje la importancia de esta distinción».

Cavada ha agradecido a Joan Manuel Serrat «la ilusión que ha demostrado desde la primera llamada« y la atención que ha puesto »cuidando cada detalle de su visita a San Fernando y el desarrollo de los dos actos que se celebrarán con su presencia«.

El acto institucional de la entrega del premio será el 24 de septiembre a las 12,00 horas del mediodía en el Real Teatro de las Cortes, pero antes de esto, habrá una novedad en la edición de este año con este encuentro abierto al público que se llevará a cabo el martes 23 en la Sala Cinemax de San Fernando Plaza, y donde Serrat dialogará con su biógrafo, Luis García Gil.

Este acto permitirá a la ciudadanía compartir un espacio cercano con el artista antes del evento oficial en el Teatro de las Cortes, que cuenta con aforo más limitado. Así, se ha indicado que en los próximos días se informará sobre el sistema de acceso a las invitaciones.

Al ser el Real Teatro un edificio constitucional con un aforo limitado, el acto institucional no daba posibilidad a los numerosas personas que se han dirigido al ayuntamiento «para poder tener un momento de compartir y escuchar a alguien como Serrat», ha comentado la alcaldesa, es por eso que se ha programado este acto previo en una sala que cuenta con más de 400 butacas.

«Tenemos que ser conscientes que lo que nos motiva y debe ser nuestro objetivo no es el acontecimiento histórico relevante, que lo fue, sino, siendo responsables de ese legado, seguir a día de hoy una ciudad que defienda con contundencia la democracia y los derechos de ciudadanía», ha manifestado la alcaldesa.

Es por eso que ha subrayado que contar con personas como Joan Manuel Serrat, que «le ponga cara, le ponga rostro, le ponga altura y que simbolice lo que se quiere reconocer con este premio en este año 2025 resulta fundamental para situar a San Fernando a ese nivel nacional en la defensa de la democracia y las libertades».

Programación variada

En lo que respecta a la conmemoración, que se extiende desde el 19 al 24 de septiembre, cuenta con una programación variada que incluye conciertos, espectáculos infantiles, exposiciones, recreaciones históricas, visitas guiadas a edificios constitucionales, actividades de ocio y gastronomía, entre otras cosas.

La iniciativa busca «no solo recordar la historia, no solo llevarnos a la reflexión hoy sobre los derechos constitucionales o reconocer como es el caso la transformación y lucha a través de la canción, sino también dinamizar la ciudad, apoyando al sector cultural y de la hostelería y el comercio», ha apuntado Cavada.

Un sector que como ha dicho «se implica» para que esos días «sean beneficiosos para ellos» y para «estar a la altura de lo que San Fernando ofrece a quienes están para disfrutarlo y a quienes nos visitan».

Por todo ello, se ha preparado una programación donde habrá espectáculos para la infancia, actuaciones de bandas de la ciudad y la Unidad de Música del Tercio Sur en la Sala Capitular, visitas guiadas y teatralizadas a lugares emblemáticos como el Ayuntamiento, la Iglesia Mayor, el Real Teatro de las Cortes, el Observatorio de la Armada o el Museo Naval, a las que se podrán inscribir a partir del próximo lunes 15 en la web de Turismo de San Fernando, y el concierto de un referente de la música flamenca actual como es Kiki Morente, al que acompañará el bailaor Alberto Sellés.

La actuación de Kiki Morente será el sábado 20 en la plaza del Rey, lugar que se ha convertido ya en centro neurálgico de celebraciones de la ciudad.

Como suele ser habitual, también habrá recreaciones históricas como la Ceremonia del Cañonazo, la Tamborrada de las Cortes, el Juramento de los Diputados de 1810 y sesiones inspiradas en aquellas primeras Cortes Generales y Extraordinarias. Además, el público podrá disfrutar de exposiciones en espacios como el Castillo de San Romualdo, la Compañía de María o el Centro de Congresos, y de un campamento escolar didáctico organizado por la Fundación Legado de las Cortes.

El día 24 de septiembre, jornada central de esta conmemoración, se vivirá momentos cargados de simbolismo con la Procesión Cívica, el izado y arriado de bandera, la recreación de las sesiones históricas de 1810, y, sobre todo, la citada entrega del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León a Joan Manuel Serrat.