Inteligencia artificial, ciberseguridad y defensa multidominio: así será la Nube de Combate Naval

El Centro de Excelencia de Sistemas Navales de Navantia en San Fernando (Cádiz) ha acogido las primeras jornadas nacionales para la Nube de Combate Naval, destinadas a reforzar la colaboración entre Navantia, Ministerio de Defensa, Universidades y empresas para desarrollar sistemas de nueva generación capaces de responder a las nuevas amenazas y alineados con los requisitos derivados de los escenarios operativos actuales y futuros.

En una nota, Navantia ha señalado que la nube de combate supondrá una transformación profunda en la operatividad de la Armada, redefiniendo la detección, conciencia situacional, la toma de decisiones y la actuación multidominio en el entorno naval.

La nube de combate será el entorno en el que operará la nueva generación de Scomba, el sistema de combate desarrollado por Navantia que está en operación en los buques de la Armada, donde ha demostrado «excelentes capacidades». Navantia y Armada trabajan ya en esta evolución de Scomba, que transformará y garantizará la operación multidominio y la gestión de activos navales, terrestres y aéreos.

«Estas jornadas han puesto de manifiesto que la Nube de Combate Naval no es solo un reto tecnológico, sino un auténtico cambio de paradigma. Hemos escuchado la visión conceptual y las capacidades esperadas por parte del Estado Mayor de la Armada, así como los desafíos y oportunidades que la NCN representa para Navantia y para todo el ecosistema nacional», ha afirmado el director de Operaciones y Negocios, Gonzalo Mateo-Guerrero, en la clausura de las jornadas.

Según ha explicado Navantia, a lo largo de dos días los participantes en las jornadas han debatido sobre aspectos clave para la nube de combate, como nuevos sistemas de comunicaciones, inteligencia artificial y vehículos no tripulados, así como sobre el papel de la ciberseguridad. La nube de combate es una capacidad crítica que requiere autonomía tecnológica y Navantia adquiere en ella un papel clave gracias a su trayectoria como integradora de sistemas complejos, tanto de plataformas, tripuladas y no tripuladas, como de combate, comunicaciones y navegación.

«Hoy, más que nunca, queda claro que el futuro de la defensa naval pasa por la la innovación y la integración de capacidades multidominio», ha afirmado Gonzalo Matero-Guerrero, que ha añadido que Navantia «cuenta con una base sólida sobre la que se está avanzando, el desarrollo de la nueva generación del sistema de combate, que permite afrontar el reto de la Nube de Combate Naval con solvencia».

Durante las jornadas, Navantia ha puesto también de manifiesto su apuesta por identificar, atraer y retener el talento necesario para desarrollar esta capacidad, especialmente en los ámbitos de inteligencia artificial, ciberseguridad, computación avanzada, integración de sensores y gestión de datos distribuidos.

Según ha indicado Navantia, en el COEX Naval Systems de San Fernando se han dado cita representantes de la Armada, encabezados por el Segundo Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Almirante Gonzalo Sanz; el Estado Mayor Conjunto de la Defensa (Emacon); el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa (CSTIC), la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación y el Mando Conjunto del Ciberespacio.

Además, han participado empresas como Indra, Airbus, Telefónica, Grupo Oesía, Arquimea, GMV, S2Grupo, Sener o Multiverse Computing, entre otras, así como distintos representantes de Universidades y centros tecnológicos.