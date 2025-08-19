Incendio en una vivienda de San Fernando

El salón fue la zona más afectada por las llamas

Los Bomberos del parque de San Fernando intervinieron en la noche de ayer lunes en un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de la calle Juan Ramón Jiménez de la localidad.

El fuego afectó principalmente al salón de la casa, mientras que el resto de estancias resultaron dañadas por el humo. Tras las labores de extinción, los bomberos procedieron a ventilar el inmueble. No se registraron daños personales.

En la actuación participaron cinco efectivos con dos vehículos —una autobomba urbana ligera (P-40) y una autobomba urbana pesada (U-36)—, empleando aproximadamente 50 litros de agua.

La intervención contó con la colaboración de la Policía Local y la Policía Nacional.