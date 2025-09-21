Un incendio afecta a una decena de vehículos en San Fernando

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado este domingo de una salida anoche del parque de San Fernando tras el aviso del incendio de varios vehículos en la Avenida San Juan Bosco de la misma localidad, a la altura del número 44.

«A nuestra llegada, observamos cinco vehículos ardiendo en su totalidad y procedemos a la extinción. Cinco vehículos quedan totalmente calcinados y otros cinco se ven afectados por la radiación y la temperatura. Sin daños personales», se apunta.

Los medios empleados han sido dos vehículos (autobomba urbana ligera (P-40) y autobomba urbana pesada (U-36)) y cinco efectivos.

Se han utilizado 3.000 litros de agua y en la intervención han colaborado agentes de la Policía Local.