El comisario de San Fernando, investigado por la justicia por supuesto acoso laboral a varios policías

El Tribunal de Instancia número 1 de San Fernando ha abierto diligencias contra el comisario jefe de la Policía Nacional en la localidad, Juan José de Guillermo al que un agente ha denunciado ante los juzgados por supuesto acoso laboral. El caso se está investigando en instrucción y este mismo jueves el mando está citado para declarar en la causa.

Según ha podido saber este periódico de diversas fuentes consultadas, este conflicto se lleva alargando meses y respondería a un trato «degradante» y «continuo» que mantiene el jefe policial hacia sus subordinados, especialmente, hacia aquellos que por condiciones laborales tienen un mayor trato diario y más estrecho con él. Esta circunstancia ha motivado que actualmente haya hasta cinco policías de baja psicológica, agentes que, según indican las mismas fuentes, son funcionarios policiales con gran experiencia y bagaje pero que se han visto en una «situación desbordada» por el trato que estaban recibiendo.

De esta forma fue hace unos seis meses cuando uno de estos policías decidió acudir a la justicia ordinaria para defenderse de este supuesto acoso laboral. Según se indica en la denuncia, ha estado sufriendo una «persecución diaria» por parte del mando que irían desde los insultos a las humillaciones o al trato degradante delante de otros superiores o los mismos compañeros. Este policía se dio de baja entregando el arma y se mantiene apartado temporalmente del servicio hasta que este asunto se resuelva o así lo considere el servicio de inspección del Cuerpo.

Pero paralelamente, otros cuatro compañeros también decidieron dar un paso adelante y denunciar esta posible situación. En este caso recurrieron a activar el protocolo anti-acoso que existe en la Policía Nacional, siguiendo las directrices de la Ley 40/2015. En este proceso administrativo ya se han tomado también las preceptivas testificales de los supuestos perjudicados y del comisario, además de la declaración de testigos. Este proceso de momento está paralizado a la espera de lo que el juzgado resuelva la denuncia penal para que no existan contradicciones además de que la resolución de un juez ya sería vinculante.

Patrullas para ir de concierto o a la peluquería

En cuanto a la fase de instrucción penal este martes declararon el perjudicado y los posibles afectados o testigos. Según las mismas fuentes en la denuncia también se acusa al comisario de hacer uso indebido de los medios policiales para beneficio propio. Estas versiones apuntan que De Guillermo ha ordenado a policías a que le recogieran con la patrulla de un concierto, llevaran a su madre a la peluquería o a su mujer a la estación de autobuses, entre otras situaciones.

Mandos de otras comisarías estarían al tanto de todo e incluso habrían intentado interceder pero es la normativa interna la que se hace cargo de estos asuntos por parte de Régimen Interno. De ahí que de momento y por el protocolo activado ya se haya abierto un expediente informativo al respecto. Además la relación de este comisario con otros jefes provinciales tampoco sería «nada buena».

«Los compañeros no pueden más», cuentan desde esta comisaría. «Es un acoso sistemático... cinco personas no se dan de baja así como así por cualquier cosa. Los humilla y les está todo el día molestando y ninguneando hasta el punto de que hayan decidido denunciarlo a pesar de los problemas que eso les podría acarrear a ellos profesionalmente», se insiste. Además de que sus retribuciones se vean afectadas al estar de baja laboral.

Juan José de Guillermo Moreno no lleva mucho como comisario en San Fernando. Tomó posesión del cargo de forma institucional en marzo de 2024 aunque había llegado desde Ayamonte (Huelva) a principios de año. Actualmente dirige a unos 200 agentes y vela por la seguridad de uno de los mayores municipios de la provincia de Cádiz.