Comienzan las obras del nuevo Estadio de Atletismo de San Fernando

San Fernando ha vivido hoy el acto de inauguración de las obras del que será el nuevo Estadio Municipal de Atletismo en Camposoto, una infraestructura demandada por la comunidad atlética y que ha marcado el inicio de una nueva etapa para el deporte en la ciudad.

El acto ha reunido a la alcaldesa de San Fernando, miembros del Gobierno local, representantes de la empresa constructora Asfaltos Garrucho SA, del estudio de arquitectura Técnicas Gades, federaciones vecinales, y numerosos clubes deportivos y atletas de la ciudad. La alcaldesa ha agradecido a todos su presencia y ha subrayado que el acto supone «dar inicio a un proyecto que ha respondido al compromiso de este gobierno con el deporte, con los clubes y con la ciudadanía».

La alcaldesa ha recordado que llegar hasta aquí «no ha sido sencillo, pero con esfuerzo y compromiso hemos logrado ponerlo en marcha y hoy hemos demostrado que la ciudad ha sabido avanzar hacia un futuro con instalaciones de primer nivel».

Durante su intervención, la regidora ha puesto en valor la elección del emplazamiento, una parcela de más de 58.000 metros cuadrados situada en Camposoto, junto al Parque Natural Bahía de Cádiz y próxima a otros equipamientos deportivos, como el Gómez Castro o el Campo de Hockey Pablo Negre. Se trata de uno de los suelos de desarrollo «más potentes que tenía San Fernando», ubicado en el entorno del Parque Natural, próximo a los senderos y al río Arillo, «y que permite acceder con facilidad a otro de los espacios más emblemáticos, como es la playa de Camposoto».

El nuevo estadio de atletismo se ha planteado como uno de esos equipamientos deportivos de alto nivel a los que el equipo de Gobierno se había comprometido durante este mandato. Tal y como ha recordado, se anunció desde el inicio que esta etapa de gobierno sería la del impulso de grandes infraestructuras deportivas en San Fernando.

Sugerencias recogidas

Desde el inicio, los atletas y la propia Federación de Atletismo han trasladado sus demandas y exigencias. Según ha explicado la regidora, estas aportaciones han sido recogidas con compromiso y han servido para orientar el diseño y ejecución de la pista.

El objetivo ha sido garantizar que las instalaciones cuenten con la mejor calidad y las máximas prestaciones posibles, evitando errores detectados en otras ciudades y aprendiendo de la experiencia de los propios deportistas. De esta forma, el estadio aspira a convertirse en un referente no solo para San Fernando, sino también en el ámbito autonómico y nacional.

El arquitecto y director facultativo de Técnicas Gades, Diego de la Vega, ha señalado que con este acto «San Fernando ha comenzado la construcción de una infraestructura que ha situado a la ciudad en la vanguardia del atletismo andaluz y nacional».

Espacio para la ciudadanía

Las obras que han comenzado hoy no se limita a levantar únicamente una pista de atletismo, «sino que ha supuesto la urbanización y la puesta en valor de toda la parcela». El objetivo es crear un espacio deportivo y ciudadano al servicio de San Fernando, pensado no solo para los atletas, sino para el conjunto de la población.

En el proyecto se han diseñado zonas verdes y ajardinadas que superan los 5.700 metros cuadrados, «aportando calidad ambiental y convirtiéndose en un auténtico pulmón para la zona». Contará con un aparcamiento provisional de 5.900 metros cuadrados, que dará servicio a los usuarios y que también estará vinculado al futuro desarrollo urbanístico del entorno. La intervención ha incluido igualmente un gran espacio de más de 2.000 metros cuadrados, concebido como un punto de encuentro y de convivencia.

Además, se han planificado itinerarios peatonales y recorridos secundarios alrededor de toda la pista, con una superficie superior a los 1.200 metros cuadrados, pensados tanto para entrenamientos alternativos como para paseos y disfrute del entorno.

La pista

La pista de atletismo, es el «auténtico motor del proyecto». El diseño ha aprovechado la topografía natural, ubicando la instalación en una cota intermedia y rodeándola de taludes que actúan como barrera frente a los vientos dominantes de levante. Estos taludes se han proyectado con pendientes óptimas que permiten funcionar como gradas naturales, ofreciendo al público un espacio abierto y cómodo para disfrutar de las pruebas, a la vez que aportan protección mediante cortinas vegetales y árboles autóctonos.

La pista cuenta con ocho calles de competición y una calle exterior de césped artificial destinada a entrenamientos o calentamientos. Todo ello se ha ejecutado con pavimentos sintéticos de última generación, homologados por World Athletics y la Real Federación Española de Atletismo, que han garantizado el máximo rendimiento deportivo y la protección de los atletas.

Ocho meses de obras

Manuel Bernal, representante de la empresa adjudicataria del proyecto, Asfaltos Garrucho SA, ha afirmado que «para nuestro grupo empresarial es un orgullo participar en una obra tan relevante para San Fernando».

Los trabajos han comenzado con el movimiento de tierras y la preparación de servicios y muros de contención y, aunque el plazo previsto es de 12 meses, el compromiso es de la empresa es reducirlo a ocho meses «para entregar la instalación en el menor tiempo posible y con la calidad que se nos ha exigido».

La alcaldesa ha cerrado el evento subrayando que «hoy hemos hecho ciudad, hemos dado un paso decisivo para dotar a San Fernando de un equipamiento deportivo de primer nivel y hemos abierto la puerta a un futuro lleno de deporte, convivencia y orgullo para todos los isleños».