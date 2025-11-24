¿El castillo de Sancti Petri? Para San Fernando

El islote de Sancti Petri se sitúa en la desembocadura del caño del mismo nombre, a caballo entre los dos municipios, abarca 40.000 kilómetros que han sido motivo de disputa entre isleños y chiclaneros, llegando incluso a los tribunales y convirtiéndose en una de las principales rivalidades territoriales de la provincia.

En el año 2003, el Ayuntamiento de Chiclana incluyó el castillo en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). San Fernando, ya lo contemplaba previamente en su propio PGOU por lo que recurrió a los tribunales para tomar la decisión final. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón al consistorio isleño y dictaminó que el castillo está dentro del término municipal de la Isla.

Sin embargo, siguen existiendo ciertas tensiones entre los habitantes de los dos municipios, sobre todo en lo que a explotación turística de este enclave se refiere, teniendo en cuenta que el puerto deportivo de Sancti Petri, ubicado en territorio chiclanero es el principal punto de salida de excursiones y visitas al castillo.

Proyecto Delimitaciones Territoriales

Ahora, el IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) ha actualizado los límites entre municipios andaluces para reforzar la seguridad jurídica de ayuntamientos, ciudadanos y empresas y prevenir conflictos administrativos y patrimoniales. Hasta ahora, muchos límites municipales en Andalucía derivaban de actas de deslinde y acuerdos históricos que se inician en el siglo XIX, documentos topográficos antiguos o delimitaciones incompletas monumentadas mediante hitos o mojones, muchos de los cuales han desaparecido. En algunos casos, esto ha venido generando inseguridad jurídica sobre la extensión real de los términos municipales, la ubicación de infraestructuras o el ámbito de aplicación de determinadas normativas. El proyecto Delimitaciones Territoriales se llevará a cabo hasta 2027 y contará con una inversión total de dos millones de euros con cargo a los fondos FEDER.

Y, en este proyecto de Delimitaciones Territoriales, es precisamente donde se deja claro que el islote de Sancti Petri pertenece al municipio de San Fernando con su castillo. Lo que sí han sido modificados son los límites entre los tres municipios de San Fernando, Chiclana y Puerto Real.

Un lugar de gran potencial

Sin duda, el islote, con su castillo tienen un gran potencial como atractivo turístico. El castillo, construido en piedra ostionera en el siglo XVIII, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1949. Además, es uno de los lugares que se están investigando por la posibilidad de que el templo de Melkart-Hércules se situara en este islote. Por tanto, no solo hablamos de lo que es ahora, sino también de la leyenda de lo que podría haber sido.

En verano es sede de espectáculos y eventos convirtiéndose en una sede más de la oferta cultural de la provincia. Además, la espectacularidad de las puestas de sol vistas desde este enclave se convierten en un atractivo natural.

Por ello, tanto San Fernando como Chiclana hablan del castillo como uno de sus atractivos turísticos para los visitantes a sus ciudades. De hecho, el Ayuntamiento isleño llegó a hacer de él la estrella de su presentación en la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid. Un lugar de historia y de leyenda que no tiene precio como reclamo.

