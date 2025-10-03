Bahía Sur despide por todo lo alto a una trabajadora que deja huella: «Nati, te vamos a echar mucho de menos»

«Hoy Nati cierra una etapa en el centro. Nos quedamos con su alegría, su cariño y todo lo compartido».

Bahía Sur ha publicado un emotivo vídeo en sus redes sociales, un vídeo de despedida a una trabajadora que afronta una nueva etapa fuera del centro comercial y que, viendo las imágenes y los comentarios, se puede afirmar sin caer en duda alguna que ha dejado huella.

«Nos quedamos con su alegría, su cariño y todo lo compartido. Gracias por haber hecho de Bahía Sur un lugar más bonito. Te vamos a echar de menos«, se destaca por parte de Bahía Sur.

Los comentarios de usuarios del centro comercial no han dejado de sucederse desde que el centro comercial de San Fernando.

Estos son algunos de ellos:

-«Oh Nati, echaremos de menos tu sonrisa y simpatía! Espero que esta marcha sea para algo más grande y mejor!».

-«Buena persona y cariñosa. Nati espero que sea por algo mejor tu marcha».

-«Una gran mujer y una gran profesional, espero que todo te vaya bien bonita».

-«Eres única, corazón».

-«Dos años después de irme del centro comercial, siempre diré algo: Nati, sigue en mi vida. Te mereces lo mejor, amiga. Lo que viene aunque de miedo, seguro que es para mejor».

