El Ayuntamiento de San Fernando pretende eliminar la Zona Azul: «Cada vez carece más de sentido»

El Ayuntamiento de San Fernando tiene en el punto de mira acabar con los estacionamientos regulados. «Es voluntad de este gobierno no contribuir a minorar las tarifas de la Zona Azul, sino la eliminación de la zona azul de San Fernando», ha afirmado la alcaldesa de la localidad, Patricia Cavada, tras debatirse en el Pleno municipal una moción del grupo Popular que instaba al Gobierno Municipal a adoptar medidas para la redacción de una nueva Ordenanza Reguladora del Estacionamiento (ORA/Zona Azul) que actualizara la regulación vigente.

El Grupo Socialista ha rechazado la propuesta porque el Consistorio isleño apuesta por una política de movilidad en la que «saca a los coches del centro» para llevarlos a «los aparcamientos que están en el contorno de la ciudad». «Además, acceder desde esa zona a la ciudad es fácil, cómodo y flexible». Para Cavada, la Zona Azul «cada vez carece más de sentido» debido a la «red de aparcamientos» con la que cuenta la ciudad.

De todos modos, es una «cuestión» que va a debatir y a consensuar con los comerciantes y empresarios de San Fernando. «En cualquier caso, como somos conscientes también de que las medidas de Zona Azul afectan al tejido comercial y empresarial, es una cuestión que vamos a debatir con ellos de manera inminente. Vamos a trasladar, hablar y reflexionar con las entidades de comerciantes de nuestra ciudad para saber en qué medida están conformes con que se eliminen la zona azul de esta ciudad», ha sostenido una vez ha terminado el turno de intervenciones de los diferentes grupos políticos y las correspondientes votaciones.

En este sentido, esperarán a tener la opinión del sector comercial y empresarial para eliminarla de manera total o, por el contrario, llevar a cabo una eliminación parcial de los estacionamientos regulados. «Es lo que el gobierno de esta ciudad tiene en mente y por ese motivo hoy le votamos que no a una ordenanza que busca una rebaja parcial, pero que siempre se hará de acuerdo también con la visión de los comerciantes».

El autobús urbano, gratuito a partir de 2026

También en materia de movilidad, en su 'lucha' por sacar el coche particular de las calles del centro y apostar por una ciudad más amable con el medio ambiente y las personas, el Ayuntamiento de San Fernando anunció el pasado 19 de septiembre que, a partir de 2026, el autobús urbano será gratuito en San Fernando.

"Desde el Ayuntamiento podemos asumir económicamente esta medida porque ya hemos terminado de pagar la deuda contraída con anterioridad a 2015 con la empresa concesionaria", afirmó el Consistorio isleño, que aseguraba que la medida tendrá "un gran impacto en la vida de miles de vecinos y vecinas" al poder desplazarse con "mayor facilidad, reducir su dependencia del coche y contribuir a una ciudad con menos emisiones y más espacios para las personas".