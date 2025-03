Asociaciones vecinales denuncian la existencia de ratas en sus barrios

Pepe Ortega San Fernando 29/02/2024

Actualizado a las 10:54h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

«Las ratas son el problema número uno». Varias barriadas de San Fernando denuncian la presencia de estos roedores por sus calles y parques. La Federación de Asociaciones Vecinales Esteros y Salinas, formada por 16 asociaciones, ha denunciado en sus redes sociales la falta de limpieza en sus zonas por parte de la empresa adjudicataria.

«Hay barrios de San Fernando que están más abandonados, sobre todo, la periferia», explica Francisco Calero, presidente de la AA.VV El Pino. Esta es la principal queja: la diferencia de trabajos entre el centro de la ciudad, como la calle Real o la Plaza del Rey, y las barriadas más alejadas. «Como el centro es donde más gente va a pasar pues sí está limpia; pero, la zona de La Casería, por ejemplo, es dos veces por semana cuando es una población muy grande. Lo que se pide es que se incremente la limpieza hasta llegar al punto que teníamos antes», afirma. La subida del IBI al 13% en la localidad ha aumentado el descontento. «Hemos tenido una subida del IBI que ha sido para todo el mundo. Si hay barriadas que están en la periferia y están abandonadas, para qué nos lo suben».

Siete asociaciones adscritas a la federación denuncian la presencia de ratas en sus barrios. «Las ratas se pasean por el barrio como por su casa», manifiestan los vecinos de Reyes Católicos. La Asociación Vecinal Marisma se encuentra en la misma tesitura. «Las hay por todos lados». Para combatirlas, solicitan al Ayuntamiento planes más severos de desratización. Sin duda, es el mayor problema contra el que se enfrentan. Los roedores están presentes en los parques, muy cerca de los más pequeños. «El problema es que si no se vacían los contenedores y las calles están sucias, vienen las ratas. Y también están en los árboles. Cuando no tienen donde hacer el nido, lo hacen en las copas de los pinos de los parques. Y los niños están por ahí cerca y es un problema importante«.

Poda y limpieza, otros problemas

Además de los roedores, es la falta de poda otra de las quejas que más se repite. Por su parte, el Ayuntamiento de San Fernando asegura que los trabajos de jardinería han aumentado con la nueva empresa. «En los últimos meses hemos trabajado con mayor intensidad si cabe para revertir el estado en el que estaban las zonas ajardinadas por el incumplimiento de las funciones de la anterior concesionaria no respondía a los estándares de calidad. Esto nos obligó a estar en permanentemente alerta e incluso a recurrir a la apertura de expedientes de sanción. Con la firma del nuevo pliego esto queda atrás«, afirma Virginia Barrera, concejala de Espacios naturales, Jardinería sostenible y Renaturalización de la ciudad, quien afirma que la actual empresa «trabaja bien y sin descanso». Tercio de Flandes, La Casería, la plaza Sánchez de la Campa y Merendero o La Magdalena son algunas de las zonas que solicitan la poda de árboles o los arreglos de arriates y jardines.

«Pero por mucho que nos guste hay trabajos que requieren de algo más de tiempo para revertir lo que no se venía haciendo bien», defiende la concejala. El Ayuntamiento de San Fernando invierte ahora casi nueve millones de euros en la mejora y mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas de la ciudad. «Este contrato incorpora más recursos humanos y técnicos y, entre otras novedades, la digitalización para la eficiencia y maquinaria más moderna y sostenible», explica. Un aspecto que las asociaciones confirman. «Sí es verdad que los jardines los podan más ahora con la empresa nueva, pero llevan un retraso enorme». La sequía dificulta también las tareas de limpieza y jardinería. «Sin olvidar el contexto de emergencia global en el que estamos por la sequía extrema a la que nos enfrentamos y que nos está obligando a optimizar todos los recursos hídricos posibles», advierte la concejala.

Ante la falta de limpieza de las calles de las zonas afectadas, Pepe Sánchez, responsable de medio ambiente de la federación vecinal, no culpa a los empleados. «A un barrendero le corresponde una zona muy grande y no puede abarcarla entera. La solución es que vuelva a haber un barrendero por zona y esté los 5 o 7 días de la semana«.

Un colchón en la basura. Pepe Ortega

Posibles soluciones

La Federación de Asociaciones Vecinales Esteros y Salinas propone como solución al problema de los muebles en la calle la presencia en los barrios de un punto limpio portátil. «Hay zonas donde la mayoría son personas mayores y no se pueden desplazar o a lo mejor no tienen ni coche. Entonces, ¿cómo van a llevar las cosas al punto limpio? Sería conveniente que se les acercara. Que se informe dónde va a estar cada semana y que lleven allí los muebles, el aceite o lo que sea». En cuanto a los excrementos de los perros que no recogen sus dueños, plantean que el Ayuntamiento fomentara una actividad de concienciación a la ciudadanía en la que también se obsequiara de una botella y unas bolsas.

El gobierno municipal mantiene el contacto con los vecinos para resolver sus demandas. «Nuestra vocación es ampliar más si cabe la participación ciudadana y les agradecemos la paciencia y comprensión que han demostrado durante este tiempo», concluye Virginia Barrera. Ahora, el foco ha de estar en la lucha contra la plaga de ratas por ser un riesgo para la salud de los vecinos y vecinas de San Fernando.