Arrestadas dos mujeres por vender hachís en plena calle en San Fernando

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido en San Fernando a dos mujeres como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, al ser acusadas de vender hachís en la vía pública.

La investigación se inició tras tener conocimiento de que desde un domicilio situado en el barrio conocido como Las Callejuelas, de San Fernando, se podría estar llevando a cabo la venta de hachís al por menor, ha indicado la Policía en una nota.

Las detenidas se dedicaban presuntamente a la venta de esta sustancia estupefaciente tanto desde su domicilio como en plena vía pública. Así, las transacciones se realizaban en las inmediaciones de un centro escolar y de varios establecimientos de hostelería de la zona, lo que aumentaba el riesgo para el entorno vecinal.

Tras establecer varios dispositivos de vigilancia y reunir los indicios necesarios, los investigadores solicitaron las autorizaciones judiciales pertinentes para practicar las detenciones y llevar a cabo una entrada y registro en el domicilio investigado.

Durante el registro se intervinieron 340 gramos de hachís, dispuestos en pequeñas dosis conocidas como «posturitas», listas para la venta, así como en tabletas de mayor tamaño, además de dinero fraccionado procedente presuntamente de la actividad ilícita.

Las detenidas y los efectos intervenidos fueron trasladados a dependencias policiales en la Comisaría de San Fernando, donde se instruyó el correspondiente atestado. Tras ello, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia competente para la continuación de las diligencias judiciales.