Anne Hidalgo, alcaldesa de la capital gala: «San Fernando y París están conectadas por la libertad y la democracia»

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha recibido el XIII Premio Cortes de la Real Isla de León en el Teatro de Las Cortes, el mismo lugar donde hace 214 años las Cortes Generales y Extraordinarias celebraron su primera sesión. Con raíces isleñas, la alcaldesa de la capital francesa ha reconocido que «casi toda su inspiración viene de esta tierra».

«Es un momento único para mí por estar en mi tierra, en mi pueblo, y recibir este premio tan relevante con tanto cariño», ha afirmado Anne Hidalgo al recoger el galardón, otorgado por el Ayuntamiento de San Fernando por su «destacado trabajo al frente del Ayuntamiento de París» y su modelo de ciudad, que "ha sido toda una inspiración". «El enfoque innovador de París, el concepto centrado en la ciudad de los 15 minutos, ha captado la atención del mundo y se ha convertido en un modelo inspirado para otras ciudades que buscamos promover la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía», ha destacado la concejala de cultura del Ayuntamiento de San Fernando, María José Pacheco.

Hija de padres isleños, Anne Hidalgo dedicó el galardón a su madre María, a su hermana y a su padre Antonio, fallecido en 2019. «Nosotros nacimos en el barrio del Zaporito, en la calle San Marcos, en esta tierra de salinas, sol y mar". La alcaldesa valoró el premio como un «regalo inmenso». «Está relacionado con la democracia y su memoria. Esta tierra siempre fue acogedora de ideas liberales y tiene mucha relación también con París».

«Es muy singular ser alcaldesa de París viniendo de esta tierra que le resistió a Napoleón, porque pocos pueblos lo hicieron. Aquí empezó lo que terminó con él. Propusieron un tema muy liberal y muy democrático, porque en esta misma resistencia también vino esta idea de parlamentarismo y de constitución, es decir, de democracia«, ha destacado en su discurso. Además, ha dado respuesta a una de las preguntas que suele hacerse: ¿Por qué pasó esto aquí en San Fernando y en Cádiz? ¿Por qué se pararon aquí las tropas de Napoleón? »La situación geográfica de La Isla y de Cádiz permitía esta defensa, todo esto tiene que ver, pero no únicamente esto. Yo creo que San Fernando es una tierra con influencias muy antiguas, de fenicios, romanos..., que también ha permitido al pueblo tener una relación muy especial con la historia, sus raíces y el mundo«.

Hidalgo ha mencionado la importancia de recordar el pasado de nuestra historia. «San Fernando y París están conectados por la libertad y la democracia. La memoria democrática nos invita a no olvidar las vueltas y revueltas de la historia. No olvidar cómo nace el odio cuando se construyen jerarquías según el color de la piel, el género, religiones o situaciones sociales«, ha advertido Anne Hidalgo, quien ha aprovechado para destacar »el papel de los alcaldes« como responsables de »pensar en el futuro«. »Los alcaldes somos políticos, pero no políticos como otros, porque estamos conectados con la realidad, con la proximidad, con la vida de la ciudadanía«.

214 Aniversario de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 de la Real Isla de León Tras firmar en el Libro de Oro del Ayuntamiento de San Fernando, Anne Hidalgo, alcaldesa de París, ha asistido al izado de la bandera de España junto a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores.

Por otra parte, la alcaldesa de París se ha referido a la lucha contra el cambio climático y la gestión de su ciudad para combatirlo. «En París, hemos bajado más del 40% el nivel de contaminación del aire e igual sobre el río Sena, porque limpiar un río es también limpiar el mar». Para terminar su discurso, y tras valorar el papel de la mujer en las instituciones, ha instado a «no perder la idea de vivir mejor todos en igualdad y democracia» y «nunca perdernos en los populismos». «Todo eso lo he aprendido de esta tierra, de mis padres y de una ciudad magnífica como es París».

Por otro lado, Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, le ha agradecido el esfuerzo por estar presente a su homóloga y le ha expresado su «absoluta admiración». «Tenemos el honor de otorgar el Premio Cortes de la Real Isla de León a nuestra querida Anne por haber tenido el coraje necesario para liderar la revolución de la proximidad», ha expresado Patricia Cavada.

Firma del Libro de Oro e izado de bandera

A su llegada al Ayuntamiento de San Fernando, Anne Hidalgo ha firmado en el Libro de Oro y ha estado presente en el solemne acto del izado de la Bandera Nacional, celebrado en la plaza de la Iglesia con una gran expectación. En el trayecto que separa el Consistorio con la plaza, decenas de vecinos han saludado a la regidora parisina.