Sale a la venta un piso en pleno centro de Chipiona por 93.000 euros: tiene dos habitaciones y está a dos minutos de la playa

Chipiona es una de las localidades más populares del litoral gaditano. Sus extraordinarias playas y su fantástico ambiente han convertido a este municipio en uno de los principales destinos del turismo costero durante los meses de verano. Es el motivo por el que muchas de las personas que sueñan con adquirir una vivienda en la costa de Cádiz piensan en Chipiona.

Todas ellas tienen ahora una oportunidad única, ya que acaba de salir a la venta en Idealista un fantástico piso ubicado en esta localidad gaditana que se encuentra en una ubicación inmejorable y cuyo precio se puede considerar 'económico' teniendo en cuenta los precios que suelen tener las viviendas en las localidades costeras.

Así es el piso

Como se indica en Idealista, el portal web donde está disponible el anuncio, se trata de un piso 'práctico y bonito en pleno centro de Chipiona'. La vivienda cuenta con 47 metros cuadrados que se distribuyen en dos estancias. La primera de ellas cuenta con un salón-cocina, un baño y un dormitorio.

Imágenes de la vivienda Idealista

La segunda estancia, que tiene entrada independiente y se ubica justo en frente de la primera, cuenta con un aseo y un dormitorio. Ambas estancias, además, cuentan con una pequeña terraza común. En el anuncio, además, se explica que la casa se encuentra en perfecto estado de conservación con electricidad y fontanería nueva.

Características de la vivienda: 47 Metros cuadrados

2 Habitaciones

2 Baños

Terraza

Segunda mano/buen estado

Aire acondicionado

Su ubicación

Una de las características más destacadas de la vivienda es su inmejorable ubicación. El piso se encuentra en pleno centro de Chipiona, en la calle Isaac Peral, a sólo dos minutos de la playa Cruz del Mar y a 10 minutos de la playa de Regla. En la zona, además, hay un gran número de bares, restaurantes y sitios de ocio.

Se puede comprar por este precio

Según se indica en Idealista, donde está disponible toda la información de la vivienda y varias fotografías, el piso tiene un precio de 93.700 euros. Los datos de contacto de la inmobiliaria que gestiona la venta también están disponibles a través de este portal web.

Las personas que dispongan de dicha cantidad tienen ahora una oportunidad muy interesante de adquirir una propiedad en uno de los municipios más conocidos de la costa de Cádiz. Una localidad donde es posible disfrutar de unas playas únicas y un ambiente extraordinario durante los meses de verano.