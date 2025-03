Ruiz Boix muestra su apoyo a la Marea Blanca ante la manifestación del próximo 5 de abril

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha llamado este viernes junto a representantes de los sindicatos y Marea Blanca a la participación de los gaditanos y gaditanas en la manifestación que se celebrará el próximo 5 de abril en Sevilla bajo el lema 'La sanidad pública no se toca'.

En una reunión previa de organización, los convocantes han explicado la enorme acogida entre el personal sanitario que está teniendo la convocatoria de una jornada que será histórica por el volumen de asistentes que se espera, pues se están superando todas las expectativas iniciales de autobuses previstos para el traslado.

Ahora la intención es implicar a toda la ciudadanía al máximo, en primer lugar, porque es la principal víctima de las privatizaciones y los recortes del PP en sanidad durante estos siete años siendo como es la sanidad un servicio público que acompaña a la persona desde que nace hasta que muere. En segundo lugar, porque los profesionales sanitarios están quemados y la ciudadanía debe responder con contundencia en la defensa de un bien común, se trata de cuidar al que te cuida.

En rueda de prensa, el dirigente socialista ha asegurado la participación masiva de la militancia socialista, posponiendo incluso como ha hecho el PSOE de Cádiz la celebración de su 15º Congreso a horario de tarde para poder asistir a la cita en Sevilla, al mismo tiempo que ha ofrecido varios argumentos claros para justificar la necesidad de salir a la calle a defender la sanidad pública. El primero es la pésima valoración en el CIS que hacen los andaluces de «un servicio público en caída libre» por el deterioro que sufre el sistema situando a Andalucía con una nota media de 5,72 puntos a la sanidad pública, en la calificación más baja de todas las comunidades autónomas.

La segunda razón es la necesidad de protestar contra los últimos datos de listas de espera publicados por el SAS- más de 265.000 gaditanos y gaditanas esperando a que llegue su cita con el especialista y más de 35.000 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica- que demuestran que «los planes de choque que anuncia Moreno Bonilla no están sirviendo para nada». «Muchas de esas citas con especialistas tienen un tiempo de espera superior al año, y no pueden esperar porque les va la vida en ello, en el caso de las operaciones más de un tercio de usuarios están fuera del plazo legal», ha precisado.

En defensa del nuevo hospital

El tercer motivo que, según el líder del PSOE, debería llevar a participar especialmente a los gaditanos de la capital tiene que ver con el gran fiasco del nuevo hospital para Cádiz. Así, Ruiz Boix ha lamentado la última visita realizada por la consejera de Salud a Cádiz «con las manos vacías porque vino sin el cartel Juanmaloharía de hace siete años cuando prometieron el nuevo hospital, vino sin el inicio de las obras para no confirmar ninguna actuación desde la última mentira de Antonio Sanz con el plan funcional que a día de hoy sigue en aguas de borraja». «Todavía no tenemos el lugar, la parcela donde se ha de construir ese hospital, siguen en una situación de abandono hacia los gaditanos y gaditanas que desgraciadamente vemos con envidia, también con satisfacción, que otras provincias avancen pero nos parece que todos los esfuerzos que hacen por construir el tercer hospital de Málaga se hace en detrimento de la financiación que necesita la provincia de Cádiz para el nuevo hospital en la capital», ha sentenciado para vaticinar que «nos tememos que comenzará la campaña de 2026 con la misma promesa de 2018, partiendo de la nada sobre el hospital de referencia en Cádiz, siete años después».

Por último, además de respaldar las reivindicaciones laborales del personal, Ruiz Boix ha llamado la atención sobre el éxodo de profesionales, «que obtienen la mejor formación en las Facultades de Medicina y en las Escuelas de Enfermería pero termina yéndose a otras CCAA cuando no al extranjero ante la precariedad de contratos de semanas, de un mes, causando inestabilidad y frustración en jóvenes que se esfuerzan y no tienen oportunidades en su tierra».

Por parte de UGT, Antonio Pavón ha señalado la necesidad de «cambiar el rumbo del deterioro que sufre la sanidad pública de manos de un PP que entró con mal pie con el covid, después nos dimos cuenta de que llevaba el pie cambiado y ya el tropiezo es demasiado gordo y que tiene que ver con las condiciones laborales y la falta de personal en todas las áreas, Atención Primaria, especialidades y en los hospitales». «Todos tenemos alguna razón por tanto para ir a la manifestación», ha dicho para invitar a la ciudadanía a acudir a Sevilla a defender un derecho recogido en la Constitución y cuyas competencias tiene la Junta de Andalucía.

En representación de CCOO y ante la convalecencia de Inmaculada Ortega a quien Ruiz Boix envió su deseo para una pronta recuperación, intervino Carmen Boy ha denunciado la actitud prepotente de la administración andaluza donde se llegan a acuerdos que después no cuentan para nada como pasa con la carrera profesional, con los salarios que están mermados por debajo de otras CCAA. «Hay que salir a la calle para molestar a esta administración que está privatizando los servicios públicos y cargándose el Estado de Bienestar que tanto trabajo nos ha costado construir», ha dicho.

Mercedes Amezaga, presidenta del CSIF, ha reivindicado la necesidad de invertir en el sistema sanitario público porque los mayores fondos del SAS no se pueden derivar a empresas privadas. Ha puesto el énfasis en la falta de respeto que se está produciendo en las mesas de contratación donde no se nos está escuchando y parece que hay un boicot en la que los acuerdos unilateralmente al cabo del tiempo se anulan. «Nos queda una situación de desamparo, sin confianza en la palabra del Gobierno», ha apostillado.

Desde el SATSE, la presidenta provincial Mónica Melero pide el apoyo de la ciudadanía para defender la sanidad pública «y acabar con el desmantelamiento y el descaro de la privatización encubierta, con profesionales maltratados que cuidan a los ciudadanos pero para ello necesitamos cuidarlos a ellos también, no solo retributivamente sino con infraestructuras y medios adecuados para que no repercuta en la calidad del sistema, acabar con las listas de espera con un aumento de las plantillas».

Por último, Antonio Vergara, portavoz de Marea Blanca, quien ha recibido el respaldo del secretario general frente «al amedrentamiento que pretende la Junta» y ha agradecido el apoyo, ha sido tajante: «No necesitamos la colaboración de la medicina privada». «La sanidad pública a tope está sobrada como hemos disfrutado durante decenios para, sin necesidad de ninguna participación de la privada ser el orgullo y asombro de Europa o de EEUU». «Os lo puedo asegurar muchos compañeros de otros países no se creían que una persona sea cual sea su estatus se podía trasplantar, podía seguir una poliquimioterapia; ese orgullo se ha perdido pero ojo lo que nos cuesta ahora es acceder al sistema, cuando estoy en una cama y viene la oncóloga es todo perfecto, es un sistema maravilloso demostrando el potencial que tiene, lo mismo en un quirófano con cirujanos fabulosos, el problema es llegar, no se puede tardar un año en saber lo que tengo, con una catarata sí, pero si tengo tos y no sé lo que tengo, no puedo esperar porque puedo tener un cáncer y en ese año haberse extendido», ha explicado. «Es que no lo entiende Moreno Bonilla, los ciudadanos le estamos diciendo no podemos esperar un año», ha subrayado.

«Imaginaos lo que puede significar 40 o 50.000 personas diciendo en las calles de Sevilla no nos conformaos, no nos resigamos, es un grito que las mareas blancas interpretamos como que ha llegado el momento de unirnos para defender una sanidad cien por cien pública», ha abundado.